На Волині судитимуть начальника відділу Держземагентства через оборудки з землею
Сьогодні, 17:57
На Волині судитимуть начальника відділу Держземагенства.
Так, посадовець підписав підроблені документи і погодив документацію із землеустрою, де громадянину передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку лісового фонду загальною площею 2,0 га вартістю 425 тисяч гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
Таким чином 2 га земель лісового фонду вибули із державної власності.
Начальника відділу Держземагентства обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним Кодексом України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк аж до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, посадовець підписав підроблені документи і погодив документацію із землеустрою, де громадянину передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку лісового фонду загальною площею 2,0 га вартістю 425 тисяч гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.
Таким чином 2 га земель лісового фонду вибули із державної власності.
Начальника відділу Держземагентства обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним Кодексом України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк аж до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО
Сьогодні, 18:25
На Волині судитимуть начальника відділу Держземагентства через оборудки з землею
Сьогодні, 17:57
У поліцію Волині шукають людей. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 17:42
Важливо бути потрібними: ветерани з Волині та Рівненщини стали учасниками унікального проекту з пошуку роботи
Сьогодні, 17:32