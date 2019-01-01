На Волині судитимуть начальника відділу Держземагентства через оборудки з землею

На Волині судитимуть начальника відділу Держземагенства.Так, посадовець підписав підроблені документи і погодив документацію із землеустрою, де громадянину передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку лісового фонду загальною площею 2,0 га вартістю 425 тисяч гривень, - інформує прес-служба прокуратури області.Таким чином 2 га земель лісового фонду вибули із державної власності.Начальника відділу Держземагентства обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, й невдовзі він постане перед судом.Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним Кодексом України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк аж до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.