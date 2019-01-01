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Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО

Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Шевченка та вулиці Чернишевського постійні затори через відсутність розмітки.

Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написав Roman F.

"Як можна побачити на фото 1, автомобілі, що їдуть у лівій смузі (для повороту на Шевченка) зупиняються надто близько до правого краю. Чим блокують проїзд по правій смузі ( зеленим кольором виділена вільна заблокована права смуга)", - зазначає автор звернення.

Лучанин запевняє, нанесення розмітки смуг руху може суттєво покращити ситуацію.

Відтак, він радить, смугу для повороту ліворуч можна розтягнути максимально до пішохідного переходу біля мосту. Ширина проїжджої частини це дозволяє.

"Так швидко та недорого можна зменшити проблему із заторами у цьому місці", - підсумував чоловік.
Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО
Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО
Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО

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Теги: затори, Львівська, звернення
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