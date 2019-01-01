Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО





Про це на Roman F.



"Як можна побачити на фото 1, автомобілі, що їдуть у лівій смузі (для повороту на Шевченка) зупиняються надто близько до правого краю. Чим блокують проїзд по правій смузі ( зеленим кольором виділена вільна заблокована права смуга)", - зазначає автор звернення.



Лучанин запевняє, нанесення розмітки смуг руху може суттєво покращити ситуацію.



Відтак, він радить, смугу для повороту ліворуч можна розтягнути максимально до пішохідного переходу біля мосту. Ширина проїжджої частини це дозволяє.



"Так швидко та недорого можна зменшити проблему із заторами у цьому місці", - підсумував чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Шевченка та вулиці Чернишевського постійні затори через відсутність розмітки.Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написав"Як можна побачити на фото 1, автомобілі, що їдуть у лівій смузі (для повороту на Шевченка) зупиняються надто близько до правого краю. Чим блокують проїзд по правій смузі ( зеленим кольором виділена вільна заблокована права смуга)", - зазначає автор звернення.Лучанин запевняє, нанесення розмітки смуг руху може суттєво покращити ситуацію.Відтак, він радить, смугу для повороту ліворуч можна розтягнути максимально до пішохідного переходу біля мосту. Ширина проїжджої частини це дозволяє."Так швидко та недорого можна зменшити проблему із заторами у цьому місці", - підсумував чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію