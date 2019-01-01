В Україні прогнозують подорожчання картоплі





Про це журналісту Микола Фурдига.



“У порівнянні з минулим роком урожайність картоплі може впасти як мінімум у двічі. Через форс-мажорні обставини, які пов’язанні із вирощуванням, а це замокання та засуха. Це капітально вплине на врожай”, — сказав Фурдига.



За його словами, дефіцит спричинить підвищення цін на картоплю.



"На сьогодні ціна на картоплю тримається..., але можливо вона "просяде" в кінці серпня до середини вересня, а потім вона підніметься приблизно на 10 гривень і до весни зростатиме", — зазначив Фурдига.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У порівнянні з минулим роком урожайність картоплі в Україні може впасти, як мінімум у двічі.Про це журналісту УНН розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України“У порівнянні з минулим роком урожайність картоплі може впасти як мінімум у двічі. Через форс-мажорні обставини, які пов’язанні із вирощуванням, а це замокання та засуха. Це капітально вплине на врожай”, — сказав Фурдига.За його словами, дефіцит спричинить підвищення цін на картоплю."На сьогодні ціна на картоплю тримається..., але можливо вона "просяде" в кінці серпня до середини вересня, а потім вона підніметься приблизно на 10 гривень і до весни зростатиме", — зазначив Фурдига.

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