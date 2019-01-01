Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції
Сьогодні, 19:05
У «Волиньобленерго» розповіли про хід відновлювальних робіт в мережах Луцька.
Інформацію про це озвучили у прес-центрі компанії.
Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня обірвався провід на повітряній лінії 110 кВ, внаслідок чого сталася аварійна ситуація на підстанції «Луцьк-102».
Внаслідок несприятливих погодних умов перегорів шлейф на опорі № 38 проводу верхньої фази повітряної лінії 110 кВ «Луцьк Південна – Луцьк Північна (Луцьк-3)». Обірваний провід на високовольтній лінії спровокував аварійну ситуацію на підстанції «Луцьк-102».
Працівники Луцької виробничої дільниці ліній 35-110 кВ після обходу цієї повітряної лінії оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Наразі причину аварії ліквідували.
За кілька годин в місті майже повністю відновили електропостачання по резервних лініях. Тож станом на 19.00 майже весь Луцьк - зі світлом.
Роботи з відновлення секцій шин 10 кВ підстанції «Луцьк-102» ще тривають.
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Інформацію про це озвучили у прес-центрі компанії.
Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня обірвався провід на повітряній лінії 110 кВ, внаслідок чого сталася аварійна ситуація на підстанції «Луцьк-102».
Внаслідок несприятливих погодних умов перегорів шлейф на опорі № 38 проводу верхньої фази повітряної лінії 110 кВ «Луцьк Південна – Луцьк Північна (Луцьк-3)». Обірваний провід на високовольтній лінії спровокував аварійну ситуацію на підстанції «Луцьк-102».
Працівники Луцької виробничої дільниці ліній 35-110 кВ після обходу цієї повітряної лінії оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Наразі причину аварії ліквідували.
За кілька годин в місті майже повністю відновили електропостачання по резервних лініях. Тож станом на 19.00 майже весь Луцьк - зі світлом.
Роботи з відновлення секцій шин 10 кВ підстанції «Луцьк-102» ще тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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