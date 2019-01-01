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Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції

Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції
У «Волиньобленерго» розповіли про хід відновлювальних робіт в мережах Луцька.

Інформацію про це озвучили у прес-центрі компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня обірвався провід на повітряній лінії 110 кВ, внаслідок чого сталася аварійна ситуація на підстанції «Луцьк-102».

Внаслідок несприятливих погодних умов перегорів шлейф на опорі № 38 проводу верхньої фази повітряної лінії 110 кВ «Луцьк Південна – Луцьк Північна (Луцьк-3)». Обірваний провід на високовольтній лінії спровокував аварійну ситуацію на підстанції «Луцьк-102».

Працівники Луцької виробничої дільниці ліній 35-110 кВ після обходу цієї повітряної лінії оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Наразі причину аварії ліквідували.

За кілька годин в місті майже повністю відновили електропостачання по резервних лініях. Тож станом на 19.00 майже весь Луцьк - зі світлом.

Роботи з відновлення секцій шин 10 кВ підстанції «Луцьк-102» ще тривають.

Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції
Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції
Майже весь Луцьк – зі світлом: повідомили про ситуацію з аварією на підстанції



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Теги: аварія, електропостачання, Луцьк, підстанція
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