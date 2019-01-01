«Зіркова хвороба – це не про мене», – волинський співак Ярослав Карпук. ВІДЕО

14-річний– справжня поп-зірка у своєму селищі. Його називають "старовижівським Елвісом Преслі".Після проекту "Голос Діти", де"срібним" призером, у Старій Вижівці його знає майже кожний.Сам же Ярослав розповідає, до такої популярності ставиться спокійно."Якщо ти думаєш, що ти - "зірка", більше тобі нічого не світить у творчому плані. Я дуже вимогливий до себе, та й моя родина завжди мене "приземляє" на землю. Дійсно, проект "Голос. Діти" дав мені великий поштовх. Я зрозумів, що потрібно, як це робиться. Я познайомився з багатьма відомими людьми. Мені приємно, що за мене люди проголосували, підтримували мене. Я дуже їм за це дякую", - зазначив волинський співак.Повідомляють, першими вчителями Ярослава були дідусь та бабуся. Обоє — музиканти.і до сьогодні керує дитячим колективом "Вижичі", де також співає і Ярослав."В нас завжди в родині звучала музика. Спочатку з ним займалася бабуся. А коли вже він почав серйозно займатися музикою та співом, тоді й я підключився. Богу дякувати: співає, є потенціал. Будемо працювати далі”, - каже дідусь Віктор Мандзюк.Бабусяпригадує, як співала Ярославу колискові від народження. А вперше на сцену той вийшов у 4 роки."Він тоді співав під фонограму, здається, "Падай, падай, дощику". Була така пісенька, це був його перший хіт. Він навіть букву "р" ще не вимовляв, але вже співав."На проекті, звісно, переживали за онука. У нього зараз триває мутація голосу. Боялися, щоб не було, як кажуть музиканти, "півників" під час співу. Але він настільки впевнено тримався на сцені. Молодець", - ділиться бабуся спогадами.Зауважують, виступ "старовижівського Преслі" на столичній сцені потрапив до трендів Youtube: на сьогодні це відео переглянули вже більше мільйона користувачів."Ми й не думали, що це матиме такий успіх. Я нарахувала коментарі з 31-ї країни світу на його виступ, ми вже потім і рахувати перестали. Головне — що він сам прагне співати і удосконалювати себе на сцені" - каже мама ЯрославаБатько Ярослава розповідає, професійну підготовку син пройшов саме на "Голосі"."І з Дзідзьо, і з іншими наставниками — професіоналами. І звичайно з дітьми — учасниками шоу.Я був впевнений, що він не буде останнім. І що люди достойно оцінять його талант", - татоЗазначають, Ярослав ніколи не цурається виступати перед своєю, старовижівською публікою. Так було і на день Старої Вижівки, де кожен вихід артиста на сцену публіка зустрічала оваціями."Мені дуже приємно співати для Старої Вижівки. Я люблю своє селище: тут завжди спокійно можна прогулятися ввечері, коли немає настрою. Воно надихає", - розповів Ярослав.Так, благодійний фонд Степана Івахіва "Патріоти Волині" подарував для запису нових хітів хлопцю студійний мікрофон. Бо переконані, що його талант, врешті, підкорить не лише Стару Вижівку, а й увесь український музичний Олімп.Нагадаємо, Нагадаємо, що хлопець вразив жюрі конкурсу ще на етапі сліпих прослуховувань. Тоді тренери «Голос. Діти» подумали, що на сцені запрошена зірка. Ярослав Карпук, а наставником обрав Дзідзьо.