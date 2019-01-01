Як виглядатиме новий Театральний майдан у Луцьку. НАЖИВО
Сьогодні, 20:04
Театральний майдан – головна площа та обличчя Луцька. Тут відбуваються головні громадські та культурні події міста.
Як він виглядатиме після реконструкції та чи буде комфортним для лучан? Чи вирішиться питання громадської вбиральні та яка подальша доля багатостраждального фонтану?
Як зміниться центральна частина Луцька дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.
Гості програми: Григорій Недопад – перший заступник луцького міського голови, Веніамін Туз – начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька, Юрій Казмірук – заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури та Богдан Шиба – луцький міський голова 2006-2010 років.
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
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Як він виглядатиме після реконструкції та чи буде комфортним для лучан? Чи вирішиться питання громадської вбиральні та яка подальша доля багатостраждального фонтану?
Як зміниться центральна частина Луцька дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12» телеканалі.
Гості програми: Григорій Недопад – перший заступник луцького міського голови, Веніамін Туз – начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька, Юрій Казмірук – заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури та Богдан Шиба – луцький міський голова 2006-2010 років.
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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