вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках

Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках
У селі Вишеньки Рожищенського району скасували виступ луцького стриптизера Mr.Tiko.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила ZAXID.NET одна із організаторок сільського свята Антоніна Клімчук.

Нагадаємо, на День села Вишеньки організатори запросили виступити відомого луцького стриптизера Mr.Tiko. Так, афішу свята у Facebook поширила жителька ctkf Антоніна Клімчук. Відомо, що свято відбудеться у суботу, 10 серпня. Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Та вже ввечері їх розважатиме стриптизер Mr.Tiko, що вважається одним з найвідоміших виконавців еротичних танців на Волині.

Інформація про непересічне святкування викликала жваве обговорення в соцмережах. Після численних публікацій у ЗМІ одна із організаторок свята Антоніна Клімчук заявила, що виступ виконавця еротичних танців скасований, і звинуватила журналістів, котрі написали про участь у святі стриптизера, у роздмухуванні сенсації.

Натомість луцький стриптизер Олександр Огурцов розповів, що станом на 8 серпня він ще не отримав остаточної відмови від замовників з Вишеньок.

"Мені наразі не відомо про відмову. Вони вагаються: скасовувати чи ні. Великий ажіотаж з боку преси", - повідомив Огурцов, додавши, що спокійно ставиться до цієї ситуації, хоча за сім років роботи стриптизером його вперше запросили виступати в селі.

Стриптизер Mr.Tiko вважається одним з найвідоміших виконавців еротичних танців на Волині. Його послуги коштують від 2000 грн за танець, а вартість шоу-програми в його виконанні починається від 5000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, День села, Вишеньки, Тіко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Говорять про реконструкцію Театрального майдану – скоро вибори», – архітектор
Сьогодні, 21:28
Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках
Сьогодні, 20:41
В Україні прогнозують подорожчання картоплі
Сьогодні, 20:40
Супрун розвінчала міфи про причини раку та назвала справжні фактори ризику
Сьогодні, 20:19
Як виглядатиме новий Театральний майдан у Луцьку. НАЖИВО
Сьогодні, 20:04
Схожі новини
Відомий волинський стриптизер оголиться на День села Відомий волинський стриптизер оголиться на День села
06 серпень, 17:15
«Ми можемо собі дозволити це»: епопея з виступом стриптизера на день волинського села «Ми можемо собі дозволити це»: епопея з виступом стриптизера на день волинського села
07 серпень, 15:58
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
14 липень, 2018, 22:15
З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО
28 травень, 2018, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Говорять про реконструкцію Театрального майдану – скоро вибори», – архітектор
Сьогодні, 21:28
 0
Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках
Сьогодні, 20:41
 0
В Україні прогнозують подорожчання картоплі
Сьогодні, 20:40
 0
Супрун розвінчала міфи про причини раку та назвала справжні фактори ризику
Сьогодні, 20:19
 0
Як виглядатиме новий Театральний майдан у Луцьку. НАЖИВО
Сьогодні, 20:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿