Стриптиз відміняється: організатори скасували виступ у Вишеньках





Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила Антоніна Клімчук.



Нагадаємо, на День села Вишеньки організатори запросили виступити



Інформація про непересічне святкування викликала жваве обговорення в соцмережах. Після численних публікацій у ЗМІ одна із організаторок свята Антоніна Клімчук заявила, що виступ виконавця еротичних танців скасований, і звинуватила журналістів, котрі написали про участь у святі стриптизера, у роздмухуванні сенсації.



Натомість луцький стриптизер Олександр Огурцов розповів, що станом на 8 серпня він ще не отримав остаточної відмови від замовників з Вишеньок.



"Мені наразі не відомо про відмову. Вони вагаються: скасовувати чи ні. Великий ажіотаж з боку преси", - повідомив Огурцов, додавши, що спокійно ставиться до цієї ситуації, хоча за сім років роботи стриптизером його вперше запросили виступати в селі.



Стриптизер Mr.Tiko вважається одним з найвідоміших виконавців еротичних танців на Волині. Його послуги коштують від 2000 грн за танець, а вартість шоу-програми в його виконанні починається від 5000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишеньки Рожищенського району скасували виступ луцького стриптизера Mr.Tiko.Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила ZAXID.NET одна із організаторок сільського святаНагадаємо, на День села Вишеньки організатори запросили виступити відомого луцького стриптизера Mr.Tiko. Так, афішу свята у Facebook поширила жителька ctkf Антоніна Клімчук. Відомо, що свято відбудеться у суботу, 10 серпня. Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Та вже ввечері їх розважатиме стриптизер Mr.Tiko, що вважається одним з найвідоміших виконавців еротичних танців на Волині.Інформація про непересічне святкування викликала жваве обговорення в соцмережах. Після численних публікацій у ЗМІ одна із організаторок свята Антоніна Клімчук заявила, що виступ виконавця еротичних танців скасований, і звинуватила журналістів, котрі написали про участь у святі стриптизера, у роздмухуванні сенсації.Натомість луцький стриптизер Олександр Огурцов розповів, що станом на 8 серпня він ще не отримав остаточної відмови від замовників з Вишеньок."Мені наразі не відомо про відмову. Вони вагаються: скасовувати чи ні. Великий ажіотаж з боку преси", - повідомив Огурцов, додавши, що спокійно ставиться до цієї ситуації, хоча за сім років роботи стриптизером його вперше запросили виступати в селі.Стриптизер Mr.Tiko вважається одним з найвідоміших виконавців еротичних танців на Волині. Його послуги коштують від 2000 грн за танець, а вартість шоу-програми в його виконанні починається від 5000 грн.

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