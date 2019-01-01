«Говорять про реконструкцію Театрального майдану – скоро вибори», – архітектор





Юрій Казмірук, колишній головний архітектор Луцька (2011-2013 рр.), заслужений архітектор України зауважив, що якщо питання реконструкції головного майдану міста знову порушили – це означає, що скоро вибори. Про це він заявив 8 серпня під час ефіру ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише



"Якщо починаємо говорити про Театральний майдан, то скоро вибори. Проблема назріла, і вирішувати її треба, однак, на жаль, до вирішення цієї проблеми залучаються в певні часи політики, в інші – бізнесмени, але не громадськість", – зазначив він.



Також Юрій Казмірук зауважив, що думки лучан розділяються: одні підтримують реконструкцію, а інші – ні, мотивуючи відмову іншими нагальнішими проблемами в Луцьку.



"Якщо інші майдани, які є в Луцьку, мають більш-менш чітке функціональне призначення, то Театральний майдан став поліфункціональним: тут і політичні заходи, і молебні, і концерти, і виставки сільськогосподарської техніки роблять біля підніжжя пам'ятника Лесі Українці. Не годиться перетворювати майдан в мікс", – наголосив він.



Натомість начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз зауважив, що під час реконструкції якраз треба робити акцент на те, що це буде мультифункціональна площа, аби вона мала великий перелік можливостей і могла використовуватися в будь-яку пору року.



Своює чергою перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад зауважив, що в будь-якому разі реконструкція потребує ретельного і глибокого аналізу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже серйозно задумалися над реконструкцією Театрального майдану. Зокрема, фонтан почнуть облаштовувати вже цьогоріч., колишній головний архітектор Луцька (2011-2013 рр.), заслужений архітектор України зауважив, що якщо питання реконструкції головного майдану міста знову порушили – це означає, що скоро вибори. Про це він заявив 8 серпня під час ефіру ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише ІА Конкурент "Якщо починаємо говорити про Театральний майдан, то скоро вибори. Проблема назріла, і вирішувати її треба, однак, на жаль, до вирішення цієї проблеми залучаються в певні часи політики, в інші – бізнесмени, але не громадськість", – зазначив він.Також Юрій Казмірук зауважив, що думки лучан розділяються: одні підтримують реконструкцію, а інші – ні, мотивуючи відмову іншими нагальнішими проблемами в Луцьку."Якщо інші майдани, які є в Луцьку, мають більш-менш чітке функціональне призначення, то Театральний майдан став поліфункціональним: тут і політичні заходи, і молебні, і концерти, і виставки сільськогосподарської техніки роблять біля підніжжя пам'ятника Лесі Українці. Не годиться перетворювати майдан в мікс", – наголосив він.Натомість начальник управління містобудування та архітектури міста Луцьказауважив, що під час реконструкції якраз треба робити акцент на те, що це буде мультифункціональна площа, аби вона мала великий перелік можливостей і могла використовуватися в будь-яку пору року.Своює чергою перший заступник луцького міського головизауважив, що в будь-якому разі реконструкція потребує ретельного і глибокого аналізу.

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