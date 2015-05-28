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Завдяки воротарю: «Маріуполь» зіграв внічию у матчі кваліфікації Ліги Європи

Завдяки воротарю: «Маріуполь» зіграв внічию у матчі кваліфікації Ліги Європи
"Маріуполь" з домашньої нічиєї стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому матчі третього відбіркового раунду підопічні Олександра Бабича в Одесі приймали нідерландський АЗ, - повідомляє УНІАН.

Перший тайм пройшов з перевагою гостей, які створили кілька небезпечних моментів. Так, Рустам Худжамов зробив ефектний сейв після удару Келвіна Стенгса, а після штрафного у виконанні Томаса Аувеяна і рикошету м'яч пролетів поруч зі штангою.

У дебюті другого тайму Хуждамову знову довелося вступати в гру, щоб відбити спершу удар з-за меж штрафного, а слідом удар головою після подачі кутового. А в середині тайму після удару Аувеяна і сейва Худжамова м'яч зачепив поперечину, після чого покинув межі поля. До кінця матчу гості створили ще кілька моментів, але "Маріуполь", який за весь тайм відзначився лише парою не найнебезпечніших ударів, зумів зберегти свої ворота сухими.

Повторна зустріч відбудеться 15 серпня.

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Теги: спорт, футбол, Ліга Європи
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