На одній із вулиць Луцька знайшли непритомного чоловіка. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.



"Під час чергування по проспекту Президента Грушевського, виявили невідомого чоловіка у непритомному стані, без свідомості. Інспектор викликав карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у дописі.



Медики надали чоловіку першу невідкладну допомогу та госпіталізували його для подальшого лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час чергування інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради побачив чоловіка, який лежав на вулиці без свідомості.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook."Під час чергування по проспекту Президента Грушевського, виявили невідомого чоловіка у непритомному стані, без свідомості. Інспектор викликав карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у дописі.Медики надали чоловіку першу невідкладну допомогу та госпіталізували його для подальшого лікування.

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