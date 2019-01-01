На одній із вулиць Луцька знайшли непритомного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Під час чергування інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради побачив чоловіка, який лежав на вулиці без свідомості.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
"Під час чергування по проспекту Президента Грушевського, виявили невідомого чоловіка у непритомному стані, без свідомості. Інспектор викликав карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у дописі.
Медики надали чоловіку першу невідкладну допомогу та госпіталізували його для подальшого лікування.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
"Під час чергування по проспекту Президента Грушевського, виявили невідомого чоловіка у непритомному стані, без свідомості. Інспектор викликав карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у дописі.
Медики надали чоловіку першу невідкладну допомогу та госпіталізували його для подальшого лікування.
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