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На одній із вулиць Луцька знайшли непритомного чоловіка. ФОТО

На одній із вулиць Луцька знайшли непритомного чоловіка. ФОТО
Під час чергування інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради побачив чоловіка, який лежав на вулиці без свідомості.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

"Під час чергування по проспекту Президента Грушевського, виявили невідомого чоловіка у непритомному стані, без свідомості. Інспектор викликав карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у дописі.

Медики надали чоловіку першу невідкладну допомогу та госпіталізували його для подальшого лікування.

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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти
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