У Чехії внаслідок аварії загинули українські заробітчани

В Чехії на трасі між містечками Хрудім і Пардубіце зіткнулися мікроавтобуси Renault Master і Ford Transit, в одному з яких поверталися додому із заробітків українці.Про це повідомляє ZNAJ.UA, посилаючись на місцеве видання Pardubicky denik.cz.В результаті зіткнення загинув 21-річний водій автобуса Renault Master і його рідний брат. Заробітчани були родом з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Варто зазначити, що у одного із загиблих сиротами залишилося двоє малолітніх дітей, в іншого - дорослий син.Решту 5 учасників ДТП було госпіталізовано, серед них брат загиблих і водій іншого мікроавтобуса."Троє поранених були перевезені в лікарню "Градец Кралове", двоє потрапили до лікарень в Пардубіце і Хрудім", - розповів регіональний представник швидкої допомогиЗараз правоохоронні органи з'ясовують всі обставини і причини аварії.