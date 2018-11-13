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У Чехії внаслідок аварії загинули українські заробітчани

У Чехії внаслідок аварії загинули українські заробітчани
В Чехії на трасі між містечками Хрудім і Пардубіце зіткнулися мікроавтобуси Renault Master і Ford Transit, в одному з яких поверталися додому із заробітків українці.

Про це повідомляє ZNAJ.UA, посилаючись на місцеве видання Pardubicky denik.cz.

В результаті зіткнення загинув 21-річний водій автобуса Renault Master і його рідний брат. Заробітчани були родом з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Варто зазначити, що у одного із загиблих сиротами залишилося двоє малолітніх дітей, в іншого - дорослий син.

Решту 5 учасників ДТП було госпіталізовано, серед них брат загиблих і водій іншого мікроавтобуса.


"Троє поранених були перевезені в лікарню "Градец Кралове", двоє потрапили до лікарень в Пардубіце і Хрудім", - розповів регіональний представник швидкої допомоги Алесь Малий.
Зараз правоохоронні органи з'ясовують всі обставини і причини аварії.

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Теги: Чехія, аварія
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