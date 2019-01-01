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Молодіжка «Волині» зіграє перший матч у новому сезоні УПЛ

Молодіжка «Волині» зіграє перший матч у новому сезоні УПЛ
Юнацька команда «Волині» уже приїхала до Запоріжжя, де розпочне новий сезон в Прем’єр-лізі U-19.

9 серпня, команда зустрінеться із ровесниками з «Металурга», - повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Матч відбудеться на НТБ «Металург» у Запоріжжі та розпочнеться о 12:00.

Нагадаємо, що минулого сезону «Волинь» U-19 успішно виступила в елітному дивізіоні юнацького футболу, посівши підсумкову четверту сходинку. А влітку нашу юнацьку команду очолив новий старший тренер – екс-гравець «Волині» Руслан Мостовий.

Команда провела дуже насичений липень, з’їздивши на навчально-тренувальний збір до Моршина, а потім – продовжила домашню підготовку до сезону, регулярно граючи спаринги.

У попередньому сезоні «Волинь» U-19 двічі обіграла запорізький «Металург» в рамках юнацької Прем’єр-ліги (1:0, 5:1). Команда-суперниця навесні посіла 12 місце в підсумковій таблиці чемпіонату.

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Теги: футбол, спорт
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