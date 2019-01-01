Молодіжка «Волині» зіграє перший матч у новому сезоні УПЛ
08 серпень, 23:27
Юнацька команда «Волині» уже приїхала до Запоріжжя, де розпочне новий сезон в Прем’єр-лізі U-19.
9 серпня, команда зустрінеться із ровесниками з «Металурга», - повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Матч відбудеться на НТБ «Металург» у Запоріжжі та розпочнеться о 12:00.
Нагадаємо, що минулого сезону «Волинь» U-19 успішно виступила в елітному дивізіоні юнацького футболу, посівши підсумкову четверту сходинку. А влітку нашу юнацьку команду очолив новий старший тренер – екс-гравець «Волині» Руслан Мостовий.
Команда провела дуже насичений липень, з’їздивши на навчально-тренувальний збір до Моршина, а потім – продовжила домашню підготовку до сезону, регулярно граючи спаринги.
У попередньому сезоні «Волинь» U-19 двічі обіграла запорізький «Металург» в рамках юнацької Прем’єр-ліги (1:0, 5:1). Команда-суперниця навесні посіла 12 місце в підсумковій таблиці чемпіонату.
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9 серпня, команда зустрінеться із ровесниками з «Металурга», - повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Матч відбудеться на НТБ «Металург» у Запоріжжі та розпочнеться о 12:00.
Нагадаємо, що минулого сезону «Волинь» U-19 успішно виступила в елітному дивізіоні юнацького футболу, посівши підсумкову четверту сходинку. А влітку нашу юнацьку команду очолив новий старший тренер – екс-гравець «Волині» Руслан Мостовий.
Команда провела дуже насичений липень, з’їздивши на навчально-тренувальний збір до Моршина, а потім – продовжила домашню підготовку до сезону, регулярно граючи спаринги.
У попередньому сезоні «Волинь» U-19 двічі обіграла запорізький «Металург» в рамках юнацької Прем’єр-ліги (1:0, 5:1). Команда-суперниця навесні посіла 12 місце в підсумковій таблиці чемпіонату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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