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Луганська «Зоря» зіграла внічию у Лізі Європи

Луганська «Зоря» зіграла внічию у Лізі Європи
В четвер, 8 серпня, на стадіоні "Васіл Левскі" у Софії відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між місцевим ЦСКА і луганською "Зорею".

Поєдинок завершився внічию - 1:1, - повідомляє УНІАН.

Болгари зуміли забити швидкий гол на 13-й хвилині: флангову атаку точним ударом у верхній кут воріт завершив бразилець Евандро. Перед самою перервою українці отримали право пробити пенальті. Юрченко віддавав передачу в штрафний на Хомченовського, а захисник ЦСКА зупинив м'яч рукою. Покарання виконав сам Юрченко, легко перегравши голкіпера. На старті другого тайму "Зоря" могла виходити вперед, але Іванисеня на дальній штанзі з метра відправив м'яч вище воріт після скидки від Будківського.

В середині другого тайму за луганчан дебютував орендований у "Динамо" форвард Назарій Русин, але відзначитися він не зумів. ЦСКА - "Зоря" - 1:1

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Теги: футбол, спорт
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