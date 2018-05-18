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На Прикарпатті знайшли масове поховання жертв сталінських репресій

На Прикарпатті знайшли масове поховання жертв сталінських репресій
На Прикарпатті пошуковці знайшли масове поховання жертв сталінських репресій.

Масове поховання жертв сталінських репресій відкрили пошуковці в Більшівцях, що на Прикарпатті. У перший день розкопок натрапили на вісім скелетів дорослих та дітей, - повідомляє ТСН.

На пошуки могили закатованих витратили майже п’ять років. Адже старожили, навіть за незалежної України, боялися розповідати про злочини енкавеесівців. Згодом свідків катувань не лишилося.

Серед рештків скелети і дорослих, і дітей віком п’ять-шість років, а й менших. Під останками дітей - кістки дорослих. Могли бути репресовані цілі сім'ї. Енкавеесівці своїх жертв часто ховали шарами, пояснюють дослідники.

Поміж кісток - залишки вапна. "Засипали останки, щоб запаху не було. Фактично радянська влада намагалася замаскувати свої дії", - каже керівник пошукових робіт Ольга Трет'якова.

Скелети, які дістануть з-під землі, передадуть судмедекспертам, аби визначити вік людей та стать. Утім, кажуть, вже жодних сумнівів: йдеться про страчених у повоєнні роки повстанців, їхні родини та місцеву інтелігенцію.

У селі була в'язниця НКВС, десь поруч -і могила закатованих. Довелося зробити десятки пробних свердловин. Перші знахідки - останки п’ятьох  дорослих та трох дітей.

Наскільки великим може виявитися це поховання, дослідники навіть бояться припустити. Воно знаходиться зовсім близько від будівлі, де в середині минулого століття розташовувався НКВС. Нині тут музична школа. У підвалі будівлі дослідники знайшли свідчення сталінського терору.

Зі штукатурки, що вціліла, очевидно: в'язні списали їх від підлоги до стелі малюнками та власними прізвищами.

На особисті речі, які б допомогли ідентифікувати загиблих, дослідники ще не натрапили. Вони кажуть, що це рідкість. За десять років пошуків серед сотень знайдених останків, змогли упізнати лише одну людину: священника - за натільним хрестиком. Але припустити, хто лежав у цій могилі, кажуть, цілком реально.

Розкопки триватимуть, поки дослідники не дістануть із землі останню кісточку. Після експертизи усі останки перепоховають по-християнськи.

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Теги: репресії, жертви, поховання
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