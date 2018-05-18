На Прикарпатті знайшли масове поховання жертв сталінських репресій

На Прикарпатті пошуковці знайшли масове поховання жертв сталінських репресій.Масове поховання жертв сталінських репресій відкрили пошуковці в Більшівцях, що на Прикарпатті. У перший день розкопок натрапили на вісім скелетів дорослих та дітей, - повідомляє ТСН.На пошуки могили закатованих витратили майже п’ять років. Адже старожили, навіть за незалежної України, боялися розповідати про злочини енкавеесівців. Згодом свідків катувань не лишилося.Серед рештків скелети і дорослих, і дітей віком п’ять-шість років, а й менших. Під останками дітей - кістки дорослих. Могли бути репресовані цілі сім'ї. Енкавеесівці своїх жертв часто ховали шарами, пояснюють дослідники.Поміж кісток - залишки вапна. "Засипали останки, щоб запаху не було. Фактично радянська влада намагалася замаскувати свої дії", - каже керівник пошукових робітСкелети, які дістануть з-під землі, передадуть судмедекспертам, аби визначити вік людей та стать. Утім, кажуть, вже жодних сумнівів: йдеться про страчених у повоєнні роки повстанців, їхні родини та місцеву інтелігенцію.У селі була в'язниця НКВС, десь поруч -і могила закатованих. Довелося зробити десятки пробних свердловин. Перші знахідки - останки п’ятьох дорослих та трох дітей.Наскільки великим може виявитися це поховання, дослідники навіть бояться припустити. Воно знаходиться зовсім близько від будівлі, де в середині минулого століття розташовувався НКВС. Нині тут музична школа. У підвалі будівлі дослідники знайшли свідчення сталінського терору.Зі штукатурки, що вціліла, очевидно: в'язні списали їх від підлоги до стелі малюнками та власними прізвищами.На особисті речі, які б допомогли ідентифікувати загиблих, дослідники ще не натрапили. Вони кажуть, що це рідкість. За десять років пошуків серед сотень знайдених останків, змогли упізнати лише одну людину: священника - за натільним хрестиком. Але припустити, хто лежав у цій могилі, кажуть, цілком реально.Розкопки триватимуть, поки дослідники не дістануть із землі останню кісточку. Після експертизи усі останки перепоховають по-християнськи.