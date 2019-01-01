Воротар «Волині» увійшов у збірну туру Першої ліги

Легендарний голкіпер луцької "Волині"увійшов у символічну збірну 2 туру Першої ліги.Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.Нічия "Волині" у матчі проти «Руху» в другому турі чемпіонату була дуже важкою. Тиск суперників на ворота «Волині» дійсно більш ніж відчувався і у певні моменти «хрестоносці» лише завдяки капітану в цьому матчі не втратили усіх трьох очок. Не дивно, що нашого уже легендарного голкіпера відзначили у символічних збірних туру від «Спорт Арени» та «FootBoom».Ось що пишуть про Віталія Неділька на «Спорт Арені»: «37-річний Неділько, який зайняв місце у воротах у львівському матчі, на відсутність роботи не скаржився. 9 ударів було завдано в площину його воріт. Щонайменше чотири рази це були дійсно гострі удари. Видовищні сейви Віталій витворив після підступного удару головою зі штрафного та дальнього удару Брікнера».Нагадаємо – наступний поєдинок «Волинь» проведе 10 серпня, коли на власному полі зустрінеться із івано-франківським «Прикарпаттям».