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Воротар «Волині» увійшов у збірну туру Першої ліги

Воротар «Волині» увійшов у збірну туру Першої ліги
Легендарний голкіпер луцької "Волині" Віталій Неділько увійшов у символічну збірну 2 туру Першої ліги.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Нічия "Волині" у матчі проти «Руху» в другому турі чемпіонату була дуже важкою. Тиск суперників на ворота «Волині» дійсно більш ніж відчувався і у певні моменти «хрестоносці» лише завдяки капітану в цьому матчі не втратили усіх трьох очок. Не дивно, що нашого уже легендарного голкіпера відзначили у символічних збірних туру від «Спорт Арени» та «FootBoom».

Ось що пишуть про Віталія Неділька на «Спорт Арені»: «37-річний Неділько, який зайняв місце у воротах у львівському матчі, на відсутність роботи не скаржився. 9 ударів було завдано в площину його воріт. Щонайменше чотири рази це були дійсно гострі удари. Видовищні сейви Віталій витворив після підступного удару головою зі штрафного та дальнього удару Брікнера».

Нагадаємо – наступний поєдинок «Волинь» проведе 10 серпня, коли на власному полі зустрінеться із івано-франківським «Прикарпаттям».

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Теги: Волинь, футбол, спорт, Віталій Неділько
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