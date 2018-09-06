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На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО

На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО
8-го серпня близько 22-ої години у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль влетів у танк-пам’ятник на перехресті вулиць Устилузької, Козацької та Драгоманова, - про це повідомляє "Буг".

На місці працювали поліцейські.

Як розповіли правоохоронці журналісту видання «БУГ», автомобіль марки Volkswagen їхав по вулиці Устилузькій у напрямку центру. З парковки на перехресті біля танку виїжджав білий бус, який мав надати Volgswagen перевагу, проте не зробив цього.

Водій легкового авто був змушений повернути кермо вліво, бо справа на зупинці стояли люди. Саме тому і в’їхав у пам’ятник.

У ДТП ніхто не постраждав.
На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО
На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО
На Волині Volkswagen «влетів» у танк-пам`ятник. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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