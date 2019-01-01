Волинські воїни виграли конкурс на найкращий екіпаж БМП
Сьогодні, 07:17
Військові 14 ОМБР вибороли золото у конкурсі найсильніших екіпажів БМП серед воїнів ООС.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.
"Степ і воля – піхоти доля! А хоробрим і вмілим перемога – сестра!
Вітаємо побратимів-піхотинців з перемогою в конкурсі на кращий екіпаж БМП операції Об’єднаних Сил!!! Виснажливими й складними були конкурсні завдання, але наші бійці з честю пройшли всі випробування і перемогли доволі серйозних конкурентів", - йдеться у дописі.
Кубок переможців, грамоти та грошові сертифікати воїнам 14 ОМБР вручив особисто генерал-лейтенант Олександр Сирський.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.
"Степ і воля – піхоти доля! А хоробрим і вмілим перемога – сестра!
Вітаємо побратимів-піхотинців з перемогою в конкурсі на кращий екіпаж БМП операції Об’єднаних Сил!!! Виснажливими й складними були конкурсні завдання, але наші бійці з честю пройшли всі випробування і перемогли доволі серйозних конкурентів", - йдеться у дописі.
Кубок переможців, грамоти та грошові сертифікати воїнам 14 ОМБР вручив особисто генерал-лейтенант Олександр Сирський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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