Нацгвардієць влаштував смертельну аварію
Сьогодні, 06:05
На Львівщині командир патрульної роти однієї з військових частин Національної гвардії збив пішохода.
Аварія сталася на ділянці автодороги "Львів-Пустомити-Меденичі", повідомляє Державне бюро розслідувань, - пише "Газета ua".
Командир патрульної роти наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза межами пішохідного переходу.
Пішохода госпіталізували до Пустомитівської центральної районної лікарні. Там він помер від отриманих травм.
Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
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Аварія сталася на ділянці автодороги "Львів-Пустомити-Меденичі", повідомляє Державне бюро розслідувань, - пише "Газета ua".
Командир патрульної роти наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза межами пішохідного переходу.
Пішохода госпіталізували до Пустомитівської центральної районної лікарні. Там він помер від отриманих травм.
Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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