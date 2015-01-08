Нацгвардієць влаштував смертельну аварію





Аварія сталася на ділянці автодороги "Львів-Пустомити-Меденичі", повідомляє Державне бюро розслідувань, - пише "Газета ua".



Командир патрульної роти наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза межами пішохідного переходу.



Пішохода госпіталізували до Пустомитівської центральної районної лікарні. Там він помер від отриманих травм.



Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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