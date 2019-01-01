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На Волині через ремонт дороги заблокований проїзд. ФОТО

На Волині через ремонт дороги заблокований проїзд. ФОТО
Дорога між селами Лісове і Костюхнівка Маневицького району заблокована через ремонтні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Маневицької РДА Андрій Линдюк.

«Як відомо, ми перейшли до фактичної реалізації Проекту транскордонної співпраці Європейського Союзу. Вже почались ремонтні роботи», – пише посадовець.

Він попередив водіїв, які планують поїздки через Лісове і Костюхнівку на Вараш про те, що проїзд у певних місцях дороги буде неможливий і потрібно обрати іншу дорогу.

«На сьогодні техніка працює на ділянці між Вовчицьком і Костюхнівкою. Надалі буду інформувати рух техніки», – підкреслив Андрій Линдюк.

На Волині через ремонт дороги заблокований проїзд. ФОТО
На Волині через ремонт дороги заблокований проїзд. ФОТО

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Теги: ремонт, Волинь
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