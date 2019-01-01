9 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 серпня в народному календарі відзначають свято великомученика і цілителя Пантелеймона.Іменини сьогодні святкують: Георгій, Микола, Сава, - пише 24 канал.– Всі трави, зібрані 9 серпня володіють цілющими властивостями.– Мурахи закладають входи в мурашники – незабаром буде дощ– Сильно скрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою.1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Сьогодні не можна грати в лотареї та азартні ігри.2. Уникайте у цей день авантюр та ризикованих пригод.