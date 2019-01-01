9 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
9 серпня в народному календарі відзначають свято великомученика і цілителя Пантелеймона.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Микола, Сава, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 серпня
– Всі трави, зібрані 9 серпня володіють цілющими властивостями.
– Мурахи закладають входи в мурашники – незабаром буде дощ
– Сильно скрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою.
Що можна робити 9 серпня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 9 серпня
1. Сьогодні не можна грати в лотареї та азартні ігри.
2. Уникайте у цей день авантюр та ризикованих пригод.
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Іменини сьогодні святкують: Георгій, Микола, Сава, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 серпня
– Всі трави, зібрані 9 серпня володіють цілющими властивостями.
– Мурахи закладають входи в мурашники – незабаром буде дощ
– Сильно скрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою.
Що можна робити 9 серпня
1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 9 серпня
1. Сьогодні не можна грати в лотареї та азартні ігри.
2. Уникайте у цей день авантюр та ризикованих пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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