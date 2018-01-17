Повалені дерева та обірвані електролінії: наслідки негоди у Ковелі. ВІДЕО





Відвідувачі одного із закладів громадського харчування в центрі міста ледве встигли розрахуватись, як парасольку, під якою вони сиділи, накрило підкошеним деревом. На щастя, ніхто не постраждав,- йдеться у сюжеті



Найбільше потерпіли від негоди мікрорайон першої школи та набережна Турії. В першу чергу комунальники почали розчищати завали на тротуарах, пішохідних доріжках та проїжджій частині доріг. На набережній одне з дерев впало прямо на електроопору ліхтаря.



З вечора по місту почалися перебої з електропостачанням: вітер та гілки дерев пошкодили лінії повітряних електромереж, десятки споживачів залишилися без світла.



У четвер, 8 серпня, до обіду працівники комунального підприємства “Добробут” в основному впоралися із наслідками негоди: розчистили проходи по вулицях Грушевського та Незалежності, пішохідну доріжку на набережній.



На допомогу комунальникам також виїжджали два автомобілі рятувальної служби. Про розгул стихії наразі нагадують хіба що поодинокі дерева, які ще не встигли прибрати у дворах ковельських багатоповерхівок. З 13 години дня опади в місті припинилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі ліквідовують наслідки стихії: поривчастий вітер та рясна злива додали роботи комунальникам.Відвідувачі одного із закладів громадського харчування в центрі міста ледве встигли розрахуватись, як парасольку, під якою вони сиділи, накрило підкошеним деревом. На щастя, ніхто не постраждав,- йдеться у сюжеті 12 каналу Найбільше потерпіли від негоди мікрорайон першої школи та набережна Турії. В першу чергу комунальники почали розчищати завали на тротуарах, пішохідних доріжках та проїжджій частині доріг. На набережній одне з дерев впало прямо на електроопору ліхтаря.З вечора по місту почалися перебої з електропостачанням: вітер та гілки дерев пошкодили лінії повітряних електромереж, десятки споживачів залишилися без світла.У четвер, 8 серпня, до обіду працівники комунального підприємства “Добробут” в основному впоралися із наслідками негоди: розчистили проходи по вулицях Грушевського та Незалежності, пішохідну доріжку на набережній.На допомогу комунальникам також виїжджали два автомобілі рятувальної служби. Про розгул стихії наразі нагадують хіба що поодинокі дерева, які ще не встигли прибрати у дворах ковельських багатоповерхівок. З 13 години дня опади в місті припинилися.

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