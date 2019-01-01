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У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО

У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
У вересні розпочинається конкурс проектів реконструкції Театрального майдану, що у центрі Луцька.

Це в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі" анонсував начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз, – пише Конкурент.

«Хочу, аби архітектурна спільнота міста долучилася. Це буде експрес-конкурс, тому хочу, щоби максимальна кількість людей була долучена до цього. Як архітектори, так і громадськість нехай долучається до обговорення і надання пропозицій того, який вигляд повинен мати цей майдан.

Прошу взяти участь», – заявив він.


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Теги: проект, майдан, Луцьк
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