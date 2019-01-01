Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині





Зазначається, що господиня помешкання проживає в Луцьку, чим і скористалися зловмисники, - пише газета



Перфоратор, шуруповерт, 4 молотки, ящики з будівельними інструментами, велосипед, 11 подушок, дві ковдри, 5 покривал, 3 рядна, електрочайник, валізу на 30 кг з постільною білизною і 2 кульки з дитячими речами, - ось перелік речей, які винесли з хати.



Так, злодії пошкодили вікно й проникнули в оселю.



Поліція шукає крадіїв.

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