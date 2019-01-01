Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині
Сьогодні, 09:41
У селі Гектари Горохівського району злодії обікрали хату.
Зазначається, що господиня помешкання проживає в Луцьку, чим і скористалися зловмисники, - пише газета Волинь-нова.
Перфоратор, шуруповерт, 4 молотки, ящики з будівельними інструментами, велосипед, 11 подушок, дві ковдри, 5 покривал, 3 рядна, електрочайник, валізу на 30 кг з постільною білизною і 2 кульки з дитячими речами, - ось перелік речей, які винесли з хати.
Так, злодії пошкодили вікно й проникнули в оселю.
Поліція шукає крадіїв.
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Зазначається, що господиня помешкання проживає в Луцьку, чим і скористалися зловмисники, - пише газета Волинь-нова.
Перфоратор, шуруповерт, 4 молотки, ящики з будівельними інструментами, велосипед, 11 подушок, дві ковдри, 5 покривал, 3 рядна, електрочайник, валізу на 30 кг з постільною білизною і 2 кульки з дитячими речами, - ось перелік речей, які винесли з хати.
Так, злодії пошкодили вікно й проникнули в оселю.
Поліція шукає крадіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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