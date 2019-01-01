На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО





Аварія сталася у четвер, 8 серпня, приблизно о 18:00 години. Про це повідомили



Із їхніх слів, дитина перебігала дорогу в невстановленому місці, машина зачепила її, після чого та впала. Водій (на вигляд 45-60 років) відразу ж зипинився і почав надавати першу допомогу. Декілька машин теж зупинилися та допомагали.



Одразу викликали "швидку", поліцію та подзвонили батькам дівчинки. Медики приїхали через декілька хвилин та забрали дитину до лікарні.



На місці події склали протокол. Дівчинка – не в критичному стані. Водій був тверезим. Із водієм разом була його дружина, яка теж надавала допомогу дитині. Сусід дитини зазначив, що в неї була проблема із зором.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На третій об’їзній у Рованцях сірий Daewoo Lanos збив дівчину. На вигляд їй 16-17 років.Аварія сталася у четвер, 8 серпня, приблизно о 18:00 години. Про це повідомили ІА "Конкурент " очевидці.Із їхніх слів, дитина перебігала дорогу в невстановленому місці, машина зачепила її, після чого та впала. Водій (на вигляд 45-60 років) відразу ж зипинився і почав надавати першу допомогу. Декілька машин теж зупинилися та допомагали.Одразу викликали "швидку", поліцію та подзвонили батькам дівчинки. Медики приїхали через декілька хвилин та забрали дитину до лікарні.На місці події склали протокол. Дівчинка – не в критичному стані. Водій був тверезим. Із водієм разом була його дружина, яка теж надавала допомогу дитині. Сусід дитини зазначив, що в неї була проблема із зором.

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