вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО

На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
На третій об’їзній у Рованцях сірий Daewoo Lanos збив дівчину. На вигляд їй 16-17 років.

Аварія сталася у четвер, 8 серпня, приблизно о 18:00 години. Про це повідомили ІА "Конкурент" очевидці.

Із їхніх слів, дитина перебігала дорогу в невстановленому місці, машина зачепила її, після чого та впала. Водій (на вигляд 45-60 років) відразу ж зипинився і почав надавати першу допомогу. Декілька машин теж зупинилися та допомагали.

Одразу викликали "швидку", поліцію та подзвонили батькам дівчинки. Медики приїхали через декілька хвилин та забрали дитину до лікарні.

На місці події склали протокол. Дівчинка – не в критичному стані. Водій був тверезим. Із водієм разом була його дружина, яка теж надавала допомогу дитині. Сусід дитини зазначив, що в неї була проблема із зором.
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У Луцьку відсьогодні здорожчав проїзд у тролейбусах
Сьогодні, 09:57
Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині
Сьогодні, 09:41
У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
Повалені дерева та обірвані електролінії: наслідки негоди у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО
08 липень, 23:09
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
14 червень, 16:37
Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий
11 травень, 17:22
Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув у аварії в Рованцях Поліція встановлює особу чоловіка, який загинув у аварії в Рованцях
11 травень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відсьогодні здорожчав проїзд у тролейбусах
Сьогодні, 09:57
 0
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
Сьогодні, 09:57
 0
Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку запускають конкурс проектів реконструкції Театрального майдану. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
 0
Повалені дерева та обірвані електролінії: наслідки негоди у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿