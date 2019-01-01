Куди піти на вихідні у Луцьку: 9 – 11 серпня





Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 9 серпня



Подія: «Міжнародний фестиваль каліграфії, шрифта, книги 2019»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Простір літер. Вулиця Замкова, 9.

Початок: 11:00

Що обіцяють: Темою цього фестивалю завжди є шрифт: каліграфічний, комп'ютерний, шрифт в логотипі, шрифт у фірмових стилях, міській айдентиці, книжках тощо.



Цього року фестиваль проводиться у співпраці з міжнародною конференцією Granshan.



Фестиваль 2019 року — це майстер-класи, лекції від провідних європейських та українських фахівців. Простір літер — це музика, каліграфічна та сувенірна продуція, експерименти, виставки, каліграфічні експромти. Все це в прекрасному Луцькому замку (та неподалік від нього)!







Подія: Кіноперегляд. «Криниця для спраглих»

Тип заходу: Кіно

Місце: Амарорська кіностудія «Волинь»

Початок: 19:00

Що обіцяють: У Народній аматорській кіностудії «Волинь» відбудеться перегляд стрічки, яка 1965 року стала режисерським дебютом незабутнього українського кінематографіста Юрія Іллєнка. Але вперше фільм було показано тільки в листопаді... 1987 року на фестивалі українського кіно, який проводив кіноклуб "Восхождение" (Запоріжжя). Адже "Криницю для спраглих" одразу було покладено на полицю, як тоді мотивували партійці, "через недосвідченість режисера, який допустив ідейні збочення"... Але насправді цей фільм пустив перші паростки сюрреалізму в українському поетичному кіно.





Субота, 10 серпня



Подія: Lubart Disc Golf Open 2019

Тип заходу: Спортивна гра

Місце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки

Початок: 10:00

Що обіцяють: «Welcome to Disc Golf Tournament in Lutsk - Lubart Disc Golf Open 2019», – запрошують організатори. Division: OPEN, WOMAN(only 4+ players)



У парку гратимуть на 9 корзин та чотири раунди. Tournament director: Bodyk Alexeev. Телефон – 0668991414,







Подія: Майстер-клас з вишивки камінням від Ніки Каюди

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Maysternia. Лесі Українки, 24 а.

Початок: 12:00

Що обіцяють: Майстер-клас по виготовленню бабки «Жизель». Прикраса користується неабияким попитом. Кількість місць обмежена (усього 5), адже майсриня індивідуально добирає матеріали для кожної учасниці.

Під час майстер-класу ви навчитеся:

• робити не просто прикраси, а познайомитеся з їх luxury-сегментом;

• створювати прикраси, отримавши річ, котра урізноманітнить ваш образ;

• вдало проявляти власні творчі здібності;

• самостійно виготовляти подарунки на свята, які вражатимуть ваших рідних та близьких.



З питань реєстрації звертайтеся за телефоном 380999681347 Ніка







Неділя, 11 серпня



Подія: Презентація поетичної збірки Ксенії Вдячної «Заломлення Я»

Тип заходу: Презентація

Місце: Центральний універмаг міста Луцька

Початок: 14:00

Що обіцяють: в Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька відбудеться презентація

другої поетичної збірки Ксенії Вдячної «Заломлення Я».



У ній зібрана лірика, яка відображає монологи та роздуми молодої жінки з приводу різних життєвих питань. Авторка стверджує, що події, що трапляються з нами, люди, яких зустрічаємо ― це лише відбиття нашого внутрішнього світу.



Середовище ніби віддзеркалює те, хто ми є насправді. На думку авторки, не потрібно дозволяти обставинам ламати себе, бо тільки бувши справжнім, виконуючи своє призначення і живучи за покликом серця, - людина може стати щасливою.



Книга ілюстрована картинами художниці Маргарити Паламарчук, що відображають концепцію книги.



Презентація буде проходити у формі поетичної імпровізації.



Участь у заході - безкоштовна. Потрібно лише попередньо зареєструватися.







Подія: Читання-забавляння з Катериною Міхаліциною у Луцьку

Тип заходу: Літературні читання

Місце: Книгарня «Є»

Початок: 13:00

Що обіцяють: Дотепні і кумедні віршики, у яких присутня гра слів, однозначно сподобаються маленьким читачам. Непосидючі герої - слоненятко-з-дому-не-виходенятко, гусінь-фантазерка, верблюди-модники так і кличуть на розмову про секрети, таємниці та неймовірні пригоди. Розкривати характер кожного та вигадувати нових персонажів будуть у товаристві авторки книги. А за мотивами віршика-гри про павука Лоскотая неодмінно побавлятьс в лоскотайки.







9 – 11 серпня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Angry birds у кіно 2»

Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 11:10; 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10; 17:10; 18:10; 19:10; 20:10; 23:20

Про що фільм: Птахи дізналися про існування голодних зелених свиней, після чого почалася священна війна, яка тривала багато років. Однак тепер на горизонті з'явився новий ворог - Зета, мешканка третього, замерзлого острова. Вона вважає, що усі повинні відчути на собі силу холоду, і починає атаку на далеких родичів, що мешкають в теплих краях. Тепер птиці і свині повинні об'єднатися, щоб зупинити заморозки.







Фільм: «Королеви криміналу»

Жанр: Бойовик, драма, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 13:00; 17:20; 19:30; 22:10

Про що фільм: Історія трьох домогосподарок, які проживають в нью-йоркському районі «Пекельна кухня», чиїх чоловіків-мафіозі ФБР посадило у в'язницю. Справа відбувається в 1978 році, у цих дам немає нічого, крім бажання домогтися свого, взявши справи ірландської мафії в свої руки. Виявляється, що і тут вони відчувають себе як риба у воді в усьому: від рекету до усунення конкурентів... в буквальному сенсі.





Фільм: Страшні історії для розповіді у темряві

Жанр: Жахи, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 21:30

Про що фільм: Компанії підлітків належить розгадати таємницю зловісних смертей, які наводять жах на всю округу. Вони повинні подолати страх, щоб врятувати своє місто.







Фільм: Берлін, я люблю тебе

Жанр: Драма, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 21:10

Про що фільм: Смішні, романтичні, драматичні, фантастичні історії звичайних людей переплітаються в великому і благородному місті Берліні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ну нарешті вихідні! Мінлива, здебільшого дощова, погода може трохи і зіпсувала настрій впродовж робочого тижня, але на вихідних є шанс реабілітуватися і вдосталь «посмакувати» класним відпочинком, розслабитися душею і тілом.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Простір літер. Вулиця Замкова, 9.Початок: 11:00Що обіцяють: Темою цього фестивалю завжди є шрифт: каліграфічний, комп'ютерний, шрифт в логотипі, шрифт у фірмових стилях, міській айдентиці, книжках тощо.Цього року фестиваль проводиться у співпраці з міжнародною конференцією Granshan.Фестиваль 2019 року — це майстер-класи, лекції від провідних європейських та українських фахівців. Простір літер — це музика, каліграфічна та сувенірна продуція, експерименти, виставки, каліграфічні експромти. Все це в прекрасному Луцькому замку (та неподалік від нього)!Подія:Тип заходу: КіноМісце: Амарорська кіностудія «Волинь»Початок: 19:00Що обіцяють: У Народній аматорській кіностудії «Волинь» відбудеться перегляд стрічки, яка 1965 року стала режисерським дебютом незабутнього українського кінематографіста Юрія Іллєнка. Але вперше фільм було показано тільки в листопаді... 1987 року на фестивалі українського кіно, який проводив кіноклуб "Восхождение" (Запоріжжя). Адже "Криницю для спраглих" одразу було покладено на полицю, як тоді мотивували партійці, "через недосвідченість режисера, який допустив ідейні збочення"... Але насправді цей фільм пустив перші паростки сюрреалізму в українському поетичному кіно.Подія:Тип заходу: Спортивна граМісце: Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі УкраїнкиПочаток: 10:00Що обіцяють: «Welcome to Disc Golf Tournament in Lutsk - Lubart Disc Golf Open 2019», – запрошують організатори. Division: OPEN, WOMAN(only 4+ players)У парку гратимуть на 9 корзин та чотири раунди. Tournament director: Bodyk Alexeev. Телефон – 0668991414, [email protected] Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Maysternia. Лесі Українки, 24 а.Початок: 12:00Що обіцяють: Майстер-клас по виготовленню бабки «Жизель». Прикраса користується неабияким попитом. Кількість місць обмежена (усього 5), адже майсриня індивідуально добирає матеріали для кожної учасниці.Під час майстер-класу ви навчитеся:• робити не просто прикраси, а познайомитеся з їх luxury-сегментом;• створювати прикраси, отримавши річ, котра урізноманітнить ваш образ;• вдало проявляти власні творчі здібності;• самостійно виготовляти подарунки на свята, які вражатимуть ваших рідних та близьких.З питань реєстрації звертайтеся за телефоном 380999681347 НікаПодія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Центральний універмаг міста ЛуцькаПочаток: 14:00Що обіцяють: в Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька відбудеться презентаціядругої поетичної збірки Ксенії Вдячної «Заломлення Я».У ній зібрана лірика, яка відображає монологи та роздуми молодої жінки з приводу різних життєвих питань. Авторка стверджує, що події, що трапляються з нами, люди, яких зустрічаємо ― це лише відбиття нашого внутрішнього світу.Середовище ніби віддзеркалює те, хто ми є насправді. На думку авторки, не потрібно дозволяти обставинам ламати себе, бо тільки бувши справжнім, виконуючи своє призначення і живучи за покликом серця, - людина може стати щасливою.Книга ілюстрована картинами художниці Маргарити Паламарчук, що відображають концепцію книги.Презентація буде проходити у формі поетичної імпровізації.Участь у заході - безкоштовна. Потрібно лише попередньо зареєструватися.Подія:Тип заходу: Літературні читанняМісце: Книгарня «Є»Початок: 13:00Що обіцяють: Дотепні і кумедні віршики, у яких присутня гра слів, однозначно сподобаються маленьким читачам. Непосидючі герої - слоненятко-з-дому-не-виходенятко, гусінь-фантазерка, верблюди-модники так і кличуть на розмову про секрети, таємниці та неймовірні пригоди. Розкривати характер кожного та вигадувати нових персонажів будуть у товаристві авторки книги. А за мотивами віршика-гри про павука Лоскотая неодмінно побавлятьс в лоскотайки.Фільм:Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 11:10; 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10; 17:10; 18:10; 19:10; 20:10; 23:20Про що фільм: Птахи дізналися про існування голодних зелених свиней, після чого почалася священна війна, яка тривала багато років. Однак тепер на горизонті з'явився новий ворог - Зета, мешканка третього, замерзлого острова. Вона вважає, що усі повинні відчути на собі силу холоду, і починає атаку на далеких родичів, що мешкають в теплих краях. Тепер птиці і свині повинні об'єднатися, щоб зупинити заморозки.Фільм:Жанр: Бойовик, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 13:00; 17:20; 19:30; 22:10Про що фільм: Історія трьох домогосподарок, які проживають в нью-йоркському районі «Пекельна кухня», чиїх чоловіків-мафіозі ФБР посадило у в'язницю. Справа відбувається в 1978 році, у цих дам немає нічого, крім бажання домогтися свого, взявши справи ірландської мафії в свої руки. Виявляється, що і тут вони відчувають себе як риба у воді в усьому: від рекету до усунення конкурентів... в буквальному сенсі.Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 21:30Про що фільм: Компанії підлітків належить розгадати таємницю зловісних смертей, які наводять жах на всю округу. Вони повинні подолати страх, щоб врятувати своє місто.Фільм:Жанр: Драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 21:10Про що фільм: Смішні, романтичні, драматичні, фантастичні історії звичайних людей переплітаються в великому і благородному місті Берліні.

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