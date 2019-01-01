У Луцьку сотні будинків зливають фекалії без підключення до каналізації
Сьогодні, 10:24
У Луцьку далі надходять скарги від мешканців щодо неприємного запаху у місті.
Про це говорили на засіданні тимчасової міжвідомчої комісії з питань подолання негативної екологічної ситуації у місті Луцьку, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Як зазначила начальник відділу екології Оксана Тарабанюк, 5 серпня отримали 33 звернення від мешканців Вересневого та ДПЗ, 6 серпня- 25 звернень, 7 серпня - 12, та 8 серпня (до 17 години) - 7 звернень.
“Спостерігається динаміка зменшення кількості звернень щодо неприємного запаху. Разом із тим, підприємство “БіоПек” вживає заходів із ліквідації запахів на полях фільтрації. Продовжуються роботи із засипання третього мулового майданчика, а до кінця тижня обіцяють завершити засипання четвертого майданчика. Окрім цього, ми отримали лист від ДП “Укрспирт”, у якому вони зазначають, що виробництво біоетанолу в межах своєї діяльності не здійснюють.
Також отримали відповіді від деяких сільгосппідприємств, які приймають мелясну барду на переробку, однак вони так і не надали відповідь стосовно об’ємів закупівлі барди, адже це конфіденційна інформація згідно укладеної угоди...”, - акцентувала Оксана Тарабанюк.
За словами начальника відділу “Група швидкого реагування” департаменту муніципальної варти Юлії Гоголь, на лінію швидкого реагування також надходять звернення щодо смороду та про факти імовірного зливу нечистот.
Інспектори департаменту муніципальної варти виявили факти незаконної врізки у центральну каналізацію у мікрорайоні Вересневе. Відтак, обстежели 145 будинків у Вересневому, на вулицях Львівській, Тарасова та Володимирській, і у сотні будинків виявили вигрібні ями, без підключення до каналізації. Подібні випадки виявили і на Вишкові. Також на предмет незаконних врізок обстежили Балківський масив.
Наступне засідання міжвідомчої комісії відбудеться у понеділок, 12 серпня.
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Про це говорили на засіданні тимчасової міжвідомчої комісії з питань подолання негативної екологічної ситуації у місті Луцьку, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Як зазначила начальник відділу екології Оксана Тарабанюк, 5 серпня отримали 33 звернення від мешканців Вересневого та ДПЗ, 6 серпня- 25 звернень, 7 серпня - 12, та 8 серпня (до 17 години) - 7 звернень.
“Спостерігається динаміка зменшення кількості звернень щодо неприємного запаху. Разом із тим, підприємство “БіоПек” вживає заходів із ліквідації запахів на полях фільтрації. Продовжуються роботи із засипання третього мулового майданчика, а до кінця тижня обіцяють завершити засипання четвертого майданчика. Окрім цього, ми отримали лист від ДП “Укрспирт”, у якому вони зазначають, що виробництво біоетанолу в межах своєї діяльності не здійснюють.
Також отримали відповіді від деяких сільгосппідприємств, які приймають мелясну барду на переробку, однак вони так і не надали відповідь стосовно об’ємів закупівлі барди, адже це конфіденційна інформація згідно укладеної угоди...”, - акцентувала Оксана Тарабанюк.
За словами начальника відділу “Група швидкого реагування” департаменту муніципальної варти Юлії Гоголь, на лінію швидкого реагування також надходять звернення щодо смороду та про факти імовірного зливу нечистот.
Інспектори департаменту муніципальної варти виявили факти незаконної врізки у центральну каналізацію у мікрорайоні Вересневе. Відтак, обстежели 145 будинків у Вересневому, на вулицях Львівській, Тарасова та Володимирській, і у сотні будинків виявили вигрібні ями, без підключення до каналізації. Подібні випадки виявили і на Вишкові. Також на предмет незаконних врізок обстежили Балківський масив.
Наступне засідання міжвідомчої комісії відбудеться у понеділок, 12 серпня.
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Коментарі 1
На Волинських новинах велика стаття з твердженням - не Луцькводоканал тероризує лучан смородом. А всі коментарі про те , а чого ж смердить у Липлянах - видаляють. Якщо хочуть дійсно побороти проблему смороду, то не потрібно закривати очі на очевидні факти і не заперечувати, що дійсно міські каналізаційні системи є одним із джерел смороду. Потрібно перенести пункт прийому фекалій із Мамсурова, десь в інше місце, щоб нечистоти не текли через все місто розносячи смрад.
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