Money24 пропонує миттєві онлайн-кредити через інтернет*





Money24 працює в ніші небанківського кредитування з 2016 року, її основним ринком є ​​інтернет-мережа. Щоб отримати гроші в Money24, необхідно виконати кілька простих вимог: оформити заявку за допомогою кредитного калькулятора, потім зареєструватися і підтвердити свої платіжні дані, а на закінчення - підписати договір кредитування.



Звернувшись в сервіс, можна отримати суму до 20 000 грн протягом 8 хвилин. Примітно те, що всі процедури, пов'язані з укладенням договору, можна зробити віддалено, без особистої присутності. Сервіс працює цілодобово, а тому отримати гроші можна і вдень, і вночі.



Хто може отримати онлайн-кредит через інтернет



Компанія надає фінансові послуги на загальних правилах і підставах.



Що необхідно мати для оформлення договору



Одна з переваг онлайн кредитування - це спрощена процедура оформлення договору. Необхідно мати тільки основні документи, що підтверджують особу позичальника і його фінансовий статус:



• Паспорт



• Ідентифікаційний код



• Також в процесі укладення договору знадобиться кілька засобів комунікації



• Особистий мобільний телефон



• Адреса електронної пошти



• Банківська картка.



Важливі особливості, які необхідно виконувати, щоб не отримати відмову: при реєстрації в онлайн-сервісі необхідно використовувати фінансовий номер мобільного телефону, який пов'язаний з вашою банківською картою, це дозволить без проблем пройти процедуру верифікації вашої карти. Також необхідно використовувати особисту електронну пошту і власну банківську карту, інакше ви не зможете завершити процедуру реєстрації.



Чим онлайн-кредит відрізняється від звичайного



Цілодобово - можна оформити заявку в будь-який час доби. Сервіс працює 24 години на добу, без перерв. Ваша заявка буде оброблена протягом декількох хвилин. Реєстрація та оформлення кредиту займе у вас не більше 8 хвилин.



Зручно і просто - не потрібно йти до кредитора в офіс. У момент оформлення позики можна знаходитися в будь-якому куточку України, на роботі, вдома або в дорозі. Все можна зробити через інтернет за допомогою комп'ютера або телефону.



Вигідно - умови кредитування в онлайн-сервісі Money24 дозволяють отримати гроші, практично нічого не втрачаючи. Величина процентної ставки в поєднанні з невеликим терміном кредитування роблять таку позику більш вигідною, ніж у банку.



Як зробити свій кредит ще вигіднішим



Money24 регулярно проводить акції та конкурси, які дозволяють отримати кредит на ще більш вигідних умовах. Абсолютно для всіх, хто вперше оформляє позику в Money24, роблять знижку на 50%, ви отримаєте кредит в два рази дешевше. Надалі, беручи участь в акціях, можна отримати персональну знижку до 60% на отримання кредиту або особливі умови для погашення своєї позики.



Процедура оформлення онлайн-позики



Процедура оформлення позики онлайн через інтернет досить проста і включає всього три етапи:



1. Необхідно подати заявку, вказавши на сайті суму і термін позики. Потім натиснути кнопку «отримати кредит». Зверніть увагу, що для тих, хто вперше оформляє кредит, сума позики не може перевищувати 3000 грн. Після погашення першого позики, при повторному зверненні, можна отримати кредит до 20 000 грн.



2. Далі необхідно заповнити реєстраційну анкету та завантажити скан-копії необхідних документів. На закінчення необхідно надати дані вашої банківської картки, на яку будуть перераховані грошові кошти.



3. Після надання всієї інформації сервіс проведе перевірку вашої особистості і, якщо ніяких зауважень не буде, вам нададуть договір на підписання. Відразу ж після отримання вашого підпису сервіс кредитування відправить необхідну вам суму на вашу банківську карту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Money24 - фінансовий інструмент миттєвих онлайн-позик на картку в Україні. Компанія надає послуги кредитування в віддаленому режимі, без особистого спілкування між кредитором і позичальником.Money24 працює в ніші небанківського кредитування з 2016 року, її основним ринком є ​​інтернет-мережа. Щоб отримати гроші в Money24, необхідно виконати кілька простих вимог: оформити заявку за допомогою кредитного калькулятора, потім зареєструватися і підтвердити свої платіжні дані, а на закінчення - підписати договір кредитування.Звернувшись в сервіс, можна отримати суму до 20 000 грн протягом 8 хвилин. Примітно те, що всі процедури, пов'язані з укладенням договору, можна зробити віддалено, без особистої присутності. Сервіс працює цілодобово, а тому отримати гроші можна і вдень, і вночі.Компанія надає фінансові послуги на загальних правилах і підставах. Оформити кредит онлайн мають право всі громадяни України, які досягли повноліття. Обов'язкова умова - необхідно в момент укладення договору кредитування перебувати на території України.Одна з переваг онлайн кредитування - це спрощена процедура оформлення договору. Необхідно мати тільки основні документи, що підтверджують особу позичальника і його фінансовий статус:• Паспорт• Ідентифікаційний код• Також в процесі укладення договору знадобиться кілька засобів комунікації• Особистий мобільний телефон• Адреса електронної пошти• Банківська картка.Важливі особливості, які необхідно виконувати, щоб не отримати відмову: при реєстрації в онлайн-сервісі необхідно використовувати фінансовий номер мобільного телефону, який пов'язаний з вашою банківською картою, це дозволить без проблем пройти процедуру верифікації вашої карти. Також необхідно використовувати особисту електронну пошту і власну банківську карту, інакше ви не зможете завершити процедуру реєстрації.Цілодобово - можна оформити заявку в будь-який час доби. Сервіс працює 24 години на добу, без перерв. Ваша заявка буде оброблена протягом декількох хвилин. Реєстрація та оформлення кредиту займе у вас не більше 8 хвилин.Зручно і просто - не потрібно йти до кредитора в офіс. У момент оформлення позики можна знаходитися в будь-якому куточку України, на роботі, вдома або в дорозі. Все можна зробити через інтернет за допомогою комп'ютера або телефону.Вигідно - умови кредитування в онлайн-сервісі Money24 дозволяють отримати гроші, практично нічого не втрачаючи. Величина процентної ставки в поєднанні з невеликим терміном кредитування роблять таку позику більш вигідною, ніж у банку.Money24 регулярно проводить акції та конкурси, які дозволяють отримати кредит на ще більш вигідних умовах. Абсолютно для всіх, хто вперше оформляє позику в Money24, роблять знижку на 50%, ви отримаєте кредит в два рази дешевше. Надалі, беручи участь в акціях, можна отримати персональну знижку до 60% на отримання кредиту або особливі умови для погашення своєї позики.Процедура оформлення позики онлайн через інтернет досить проста і включає всього три етапи:Необхідно подати заявку, вказавши на сайті суму і термін позики. Потім натиснути кнопку «отримати кредит». Зверніть увагу, що для тих, хто вперше оформляє кредит, сума позики не може перевищувати 3000 грн. Після погашення першого позики, при повторному зверненні, можна отримати кредит до 20 000 грн.Далі необхідно заповнити реєстраційну анкету та завантажити скан-копії необхідних документів. На закінчення необхідно надати дані вашої банківської картки, на яку будуть перераховані грошові кошти.Після надання всієї інформації сервіс проведе перевірку вашої особистості і, якщо ніяких зауважень не буде, вам нададуть договір на підписання. Відразу ж після отримання вашого підпису сервіс кредитування відправить необхідну вам суму на вашу банківську карту.

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