Розповіли, чому російський літак пролетів у небі над Луцьком





Про це інформує "Украерорух" на своїй сторінці у facebook.



Так, 7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738, виконуючи рейс з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.



Зазначають, що працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO.



"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив Олександр Доценко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над Україною через грозовий фронт.Про це інформує "Украерорух" на своїй сторінці у facebook.Так, 7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738, виконуючи рейс з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.Зазначають, що працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO."Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив Олександр Доценко.

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