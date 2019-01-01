Розповіли, чому російський літак пролетів у небі над Луцьком

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Рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над Україною через грозовий фронт.
Про це інформує "Украерорух" на своїй сторінці у facebook.
Так, 7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738, виконуючи рейс з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.
Зазначають, що працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO.
"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив Олександр Доценко.
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Про це інформує "Украерорух" на своїй сторінці у facebook.
Так, 7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії «Глобус» Boeing-738, виконуючи рейс з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.
Зазначають, що працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO.
"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив Олександр Доценко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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