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Поблизу Луцька автівка збила дівчину: деталі інциденту

Поблизу Луцька автівка збила дівчину: деталі інциденту
8 серпня на автодорозі у селі Рованці Луцького району Daewoo Lanos збив неповнолітню дівчину. У поліції розповіли деталі інциденту.

За кермом транспортного засобу перебував 64-річний житель Київської області. Водій допустив наїзд на 15-річну школярку, місцеву жительку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, - пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Рованці, дівчина
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