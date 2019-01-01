Поблизу Луцька автівка збила дівчину: деталі інциденту





За кермом транспортного засобу перебував 64-річний житель Київської області. Водій допустив наїзд на 15-річну школярку, місцеву жительку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, - пише ГУНП у Волинській області.



Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 серпня на автодорозі у селі Рованці Луцького району Daewoo Lanos збив неповнолітню дівчину . У поліції розповіли деталі інциденту.За кермом транспортного засобу перебував 64-річний житель Київської області. Водій допустив наїзд на 15-річну школярку, місцеву жительку, яка раптово вибігла на проїжджу частину, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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