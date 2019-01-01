Історії будинків, що народжуються з компанією «Єврохолдінг»*

Думаєте, будівлі – це лише щось із світу цегли, скла та бетону? Це місце, де звучить музика, де вирують емоції та зароджується життя, де відпочивають та працюють, де висаджують квіти, де займаються спортом, де формуються плани на мрії!Ось чому архітектуру називають мистецтвом в якому ми живемо, а будівельників творцями. Їх покликання – творити, дарувати людям затишок та комфорт. Саме завдяки будівельникам отримують нове життя архітектурні шедеври, стають кращими і ошатнішими рідні вулиці та площі.Історія житлового комплексуякий отримав назву від місцини, на якій будується, розпочалася чотири року тому. Сьогодні – це сучасний та яскравий житловий комплекс, який став окрасою серця Волинської столиці. Перший комплекс міста, який започаткував будівництво новітніх підземних паркінгів в житлових будинках, застосував інноваційний підхід до зовнішнього облаштування будинку - сучасну систему вентильованого фасаду. Це прорив у таких важливих критеріях як довговічність, енергоощадність та краса. В «Яровиці» є особливе житло – пентхауси з власними терасами, камінами. А ще, «Яровиця» – це чудовий вигляд з вікна, це панорамні, енергозберігаючі, шумоізоляційні вікна. На подвір’ї «Яровиці», вперше з’явились арт-інсталяції з каменю та металу, ландшафтний дизайн, зручні лави та сучасні велопарковки; баскетбольні майданчики, зони для барбекю; цікаві, якісні, безпечні дитячі та спортивні майданчики. «Яровиця» – історія європейського рівня, вона отримала відзнаку «Кришталевої Цеглини»: Кращий дім 2018» східного прикордоння Євросоюзу та нагороду «Найкращий комплекс 2017» «Люди року» м. Луцьк.«Яровиця» – проект, який тішить не лише жителів міста Луцьк. «Яровиця Парк» найкращий комлекс в центрі Володимир-Волинського, «Яровиця Life» – окраса центрального перехрестя міста Калуш, Івано-Франківської області.Історія ще одного комплексу розпочалась нещодавно. Це історія кварталу нових лучан. Чим особлива? Вона відрізнятиметься від інших своєю яскравістю та багатогранністю. У жителів «Dream Town» завжди буде причина для гарного настрою. Це красиві та енергоощадні будинки з панорамними вікнами. Комплекс матиме власну інфраструктуру: магазини, салони, бутіки, майстерні. Матиме власний дитячий садочок, дитячі майданчики, які вабитимуть маленьких шукачів пригод своєю різноманітністю, а батьків своєю безпечністю. «Dream Town» - комфорт для авто – сучасний підземний паркінг. Для любителів спорту – бігові доріжки, тренажери, футбольні та баскетбольні поля. Створюючи сучасне, якісне та безпечне житло, ми дбайливо планували кожен метр простору. Лише конструктивні рішення, максимальна увага опрацюванню ергономіки та уважне ставлення до деталей.Компаніямає історію будівництва, якою пишається ціле місто –тороговельно-розважальний центр «Orange Plazа» у Вараші. Це неймовірно важливий крок у розвитку міста. «Orange Plazа» став культурним осередком міста, демонструючи новий сервіс, новий комфорт, новий рівень, нові можливості. Торговельний центр зведений за новітніми стандартами, які забезпечують його відвідувачам максимум зручностей.Кожен проект компанії «Єврохолдінг» – має свій характер та свою історію створення краси та комфорту. «Єврохолдінг» - це нові стандарти енергоощадності, інновації в будівництві, лише якісні та перевірені, екологічно чисті матеріали.Та основне досягнення компанії – команда професіоналів, найкращих будівельників, інженерів, архітекторів, які щодня будують наше майбутнє. З почуттям глибокої вдячності за неоціненну працю від щирого серця бажаємо їм та їхнім близьким здоров’я, достатку та миру. Нехай День будівельника надихає нас на нові професійні досягнення, успішну реалізацію проектів, підкорення нових висот.