У Луцьку муніципали виявили ймовірний автомобіль-«двійник»

Луцькі муніципали виявили автомобіль, у якому, ймовірно, перебиті номери кузова.Про це йдеться на сторінці мунципалів у Facebook.Зазначають, що 8 липня інспектор департаменту зафіксував правопорушення, передбачене ч.3 ст. 122 КУпАП по вул. вул. Кривий Вал, 24, автомобіль марки «Renault Scenic», державний номерний знак якого «СВ8213АХ», згідно Національної Автоматизованої Інформаційної Системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів та виніс постанову LC-002579 на відповідальну особу.Цікаво, що 17 липня до департаменту звернувся власник автомобіля, який мешкає в с. Гончарівське, Чернігівського району та повідомив про те, що він взагалі з 16 липня 2019 року за межі села не виїжджав, до факту вчиненого адміністративного правопорушення відношення не має.Чоловік надав фото, на якому чітко видно, що його автомобіль відрізняється за відтінком кольору від автомобіля, який 16 липня о 12:17 був припаркований на вулиці Кривий Вал, 24. Окрім того, у місті Луцьку ніколи не був, машину в користування комусь іншому не передавав.«Даний факт дає підстави вважати, що в м. Луцьк знаходиться двійник автомобіля.З метою перевірки цієї інформації, Департамент звернувся до національної поліції та патрульної поліції для виявлення даного автомобіля та перевірки номеру кузова по факту знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, що кваліфікується ст. 290 Кримінального Кодексу України», – йдеться у дописі.