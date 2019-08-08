Розшукують безвісти зниклого 49-річного волинянина
Сьогодні, 11:27
Поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного Кабарчука Юрія Володимировича, уродженця та жителя села Поліське Старовижівського району.
Зазначається, що чоловік тимчасово працював у ТзОВ “П’ятидні” і 4.03.2016 року самовільно покинув місце свого проживання на території тракторної бригади підприємства. Місце його перебування невідоме, - пише Володимир медіа.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка. Був одягнений у чорну куртку, чорні джинси, взутий у чорні черевики.
Поліція просить усіх, кому відомо будь-що про місце пребування та обставини зникнення Кабарчука Ю.В. повідомити за телефоном 03342 2 25 70, 093 194 17 95 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Зазначається, що чоловік тимчасово працював у ТзОВ “П’ятидні” і 4.03.2016 року самовільно покинув місце свого проживання на території тракторної бригади підприємства. Місце його перебування невідоме, - пише Володимир медіа.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка. Був одягнений у чорну куртку, чорні джинси, взутий у чорні черевики.
Поліція просить усіх, кому відомо будь-що про місце пребування та обставини зникнення Кабарчука Ю.В. повідомити за телефоном 03342 2 25 70, 093 194 17 95 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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