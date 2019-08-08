Розшукують безвісти зниклого 49-річного волинянина

Кабарчука Юрія Володимировича, уродженця та жителя села Поліське Старовижівського району.



Зазначається, що чоловік тимчасово працював у ТзОВ “П’ятидні” і 4.03.2016 року самовільно покинув місце свого проживання на території тракторної бригади підприємства. Місце його перебування невідоме, - пише



Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка. Був одягнений у чорну куртку, чорні джинси, взутий у чорні черевики.



Поліція просить усіх, кому відомо будь-що про місце пребування та обставини зникнення Кабарчука Ю.В. повідомити за телефоном 03342 2 25 70, 093 194 17 95 або 102.



Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного, уродженця та жителя села Поліське Старовижівського району.Зазначається, що чоловік тимчасово працював у ТзОВ “П’ятидні” і 4.03.2016 року самовільно покинув місце свого проживання на території тракторної бригади підприємства. Місце його перебування невідоме, - пише Володимир медіа Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка. Був одягнений у чорну куртку, чорні джинси, взутий у чорні черевики.Поліція просить усіх, кому відомо будь-що про місце пребування та обставини зникнення Кабарчука Ю.В. повідомити за телефоном 03342 2 25 70, 093 194 17 95 або 102.Конфіденційність гарантують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію