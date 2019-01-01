вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вийшов з автомобіля на Волині і зник: майже 2 роки розшукують чоловіка

Вийшов з автомобіля на Волині і зник: майже 2 роки розшукують чоловіка
На Волині поліція розшукує безвісти зниклого Юсковця Ігоря Георгійовича.

Про це інформує «ВолиньUA».

Зазначають, що 56-річний чоловік – уродженець та житель міста Березне Рівненської обл. Він ще 12 листопада 2017 року їхав разом і зі своїми родичами автомобілем із села Риковичі Іваничівського району і в районі сіл Бубнів Володимир-Волинського району та Іванівка Іваничівського району, самовільно вийшов з автомобіля і місце його перебування до даного часу не відоме.

Його прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, мав вуса. Був одягнений: синя стьобана куртка, синій класичний костюм, голуба сорочка, взутий в чорні черевики.

Поліція просить усіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного Юсковця І.Г. повідомити за тел.: 03342-2-25-70, 0931941795 або 102.

Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть чоловіка, який віз дівчат у сексуальне рабство
Сьогодні, 12:20
Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:06
Вийшов з автомобіля на Волині і зник: майже 2 роки розшукують чоловіка
Сьогодні, 11:52
Історії будинків, що народжуються з компанією «Єврохолдінг»*
Сьогодні, 11:50
На Волині злодій виніс ювелірні вироби
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Розшукують безвісти зниклого 49-річного волинянина Розшукують безвісти зниклого 49-річного волинянина
Сьогодні, 11:27
Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні
28 липень, 19:50
У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку У Луцьку затримали небезпечного чоловіка, який перебував у розшуку
23 липень, 09:42
У луцькому сервісному центрі МВС затримали чоловіка, який був у розшуку У луцькому сервісному центрі МВС затримали чоловіка, який був у розшуку
12 липень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мріє стати актрисою або журналістом: у пасербиці загиблого волинського Героя – день народження
Сьогодні, 12:58
 0
Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині поліція викрила автомобільного злодія
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку завелися псевдокомунальники
Сьогодні, 12:33
 0
Money24 пропонує миттєві онлайн-кредити через інтернет*
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿