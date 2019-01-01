Вийшов з автомобіля на Волині і зник: майже 2 роки розшукують чоловіка
Сьогодні, 11:52
На Волині поліція розшукує безвісти зниклого Юсковця Ігоря Георгійовича.
Про це інформує «ВолиньUA».
Зазначають, що 56-річний чоловік – уродженець та житель міста Березне Рівненської обл. Він ще 12 листопада 2017 року їхав разом і зі своїми родичами автомобілем із села Риковичі Іваничівського району і в районі сіл Бубнів Володимир-Волинського району та Іванівка Іваничівського району, самовільно вийшов з автомобіля і місце його перебування до даного часу не відоме.
Його прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, мав вуса. Був одягнений: синя стьобана куртка, синій класичний костюм, голуба сорочка, взутий в чорні черевики.
Поліція просить усіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного Юсковця І.Г. повідомити за тел.: 03342-2-25-70, 0931941795 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Зазначають, що 56-річний чоловік – уродженець та житель міста Березне Рівненської обл. Він ще 12 листопада 2017 року їхав разом і зі своїми родичами автомобілем із села Риковичі Іваничівського району і в районі сіл Бубнів Володимир-Волинського району та Іванівка Іваничівського району, самовільно вийшов з автомобіля і місце його перебування до даного часу не відоме.
Його прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, мав вуса. Був одягнений: синя стьобана куртка, синій класичний костюм, голуба сорочка, взутий в чорні черевики.
Поліція просить усіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного Юсковця І.Г. повідомити за тел.: 03342-2-25-70, 0931941795 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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