Вийшов з автомобіля на Волині і зник: майже 2 роки розшукують чоловіка

Юсковця Ігоря Георгійовича.



Про це інформує



Зазначають, що 56-річний чоловік – уродженець та житель міста Березне Рівненської обл. Він ще 12 листопада 2017 року їхав разом і зі своїми родичами автомобілем із села Риковичі Іваничівського району і в районі сіл Бубнів Володимир-Волинського району та Іванівка Іваничівського району, самовільно вийшов з автомобіля і місце його перебування до даного часу не відоме.



Його прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, мав вуса. Був одягнений: синя стьобана куртка, синій класичний костюм, голуба сорочка, взутий в чорні черевики.



Поліція просить усіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного Юсковця І.Г. повідомити за тел.: 03342-2-25-70, 0931941795 або 102.



Конфіденційність гарантують.

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