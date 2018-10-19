На Волині злодій виніс ювелірні вироби





Про крадіжку Володимир-Волинський відділ поліції повідомив родич власників, пише



Крадіжка трапилася приблизно з 2 по 8 серпня. Відомо, власників будинку вдома не було – поїхали відпочивати за кордон.



Як повідомили правоохоронці, проникнення в оселю через пластикове вікно.



Так, з будинку винесли ювелірні вироби. Сума збитків 25 тисяч гривень



Проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з будинків у Володимирі-Волинському грабіжник винеіс ювелірні вироби.Про крадіжку Володимир-Волинський відділ поліції повідомив родич власників, пише Буг Крадіжка трапилася приблизно з 2 по 8 серпня. Відомо, власників будинку вдома не було – поїхали відпочивати за кордон.Як повідомили правоохоронці, проникнення в оселю через пластикове вікно.Так, з будинку винесли ювелірні вироби. Сума збитків 25 тисяч гривеньПроводяться слідчі дії.

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