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На Волині злодій виніс ювелірні вироби

На Волині злодій виніс ювелірні вироби
В одному з будинків у Володимирі-Волинському грабіжник винеіс ювелірні вироби.

Про крадіжку Володимир-Волинський відділ поліції повідомив родич власників, пише Буг.

Крадіжка трапилася приблизно з 2 по 8 серпня. Відомо, власників будинку вдома не було – поїхали відпочивати за кордон.

Як повідомили правоохоронці, проникнення в оселю через пластикове вікно.

Так, з будинку винесли ювелірні вироби. Сума збитків 25 тисяч гривень

Проводяться слідчі дії.

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Теги: грабіжник, золото, Волинь
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