На Волині злодій виніс ювелірні вироби
Сьогодні, 11:39
В одному з будинків у Володимирі-Волинському грабіжник винеіс ювелірні вироби.
Про крадіжку Володимир-Волинський відділ поліції повідомив родич власників, пише Буг.
Крадіжка трапилася приблизно з 2 по 8 серпня. Відомо, власників будинку вдома не було – поїхали відпочивати за кордон.
Як повідомили правоохоронці, проникнення в оселю через пластикове вікно.
Так, з будинку винесли ювелірні вироби. Сума збитків 25 тисяч гривень
Проводяться слідчі дії.
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Про крадіжку Володимир-Волинський відділ поліції повідомив родич власників, пише Буг.
Крадіжка трапилася приблизно з 2 по 8 серпня. Відомо, власників будинку вдома не було – поїхали відпочивати за кордон.
Як повідомили правоохоронці, проникнення в оселю через пластикове вікно.
Так, з будинку винесли ювелірні вироби. Сума збитків 25 тисяч гривень
Проводяться слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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