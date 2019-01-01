Стало відомо, скільки українці матимуть вихідних у 2020 році
Сьогодні, 20:45
Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році.
Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців, - пише УНІАН.
Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року.
Робота не проводиться в такі святкові дні:
- 1 січня - Новий рік;
- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 1 травня - День праці;
- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 28 червня - День Конституції;
- 24 серпня - День Незалежності;
- 14 жовтня - День захисника;
- один день (неділя) - Пасха (Великдень);
- один день (неділя) - Трійця.
Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:
- в неділю 8 березня - на понеділок 9 березня;
- у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня;
- у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня;
- в неділю 7 червня - на понеділок 8 червня;
- у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.
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Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців, - пише УНІАН.
Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року.
Робота не проводиться в такі святкові дні:
- 1 січня - Новий рік;
- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 1 травня - День праці;
- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 28 червня - День Конституції;
- 24 серпня - День Незалежності;
- 14 жовтня - День захисника;
- один день (неділя) - Пасха (Великдень);
- один день (неділя) - Трійця.
Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:
- в неділю 8 березня - на понеділок 9 березня;
- у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня;
- у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня;
- в неділю 7 червня - на понеділок 8 червня;
- у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.
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