Стало відомо, скільки українці матимуть вихідних у 2020 році





Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців, - пише



Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року.



Робота не проводиться в такі святкові дні:



- 1 січня - Новий рік;



- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;



- 8 березня - Міжнародний жіночий день;



- 1 травня - День праці;



- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);



- 28 червня - День Конституції;



- 24 серпня - День Незалежності;



- 14 жовтня - День захисника;



- один день (неділя) - Пасха (Великдень);



- один день (неділя) - Трійця.



Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:



- в неділю 8 березня - на понеділок 9 березня;



- у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня;



- у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня;



- в неділю 7 червня - на понеділок 8 червня;



- у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році.Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців, - пише УНІАН. Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року.Робота не проводиться в такі святкові дні:- 1 січня - Новий рік;- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;- 8 березня - Міжнародний жіночий день;- 1 травня - День праці;- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);- 28 червня - День Конституції;- 24 серпня - День Незалежності;- 14 жовтня - День захисника;- один день (неділя) - Пасха (Великдень);- один день (неділя) - Трійця.Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:- в неділю 8 березня - на понеділок 9 березня;- у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня;- у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня;- в неділю 7 червня - на понеділок 8 червня;- у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.

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