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Стало відомо, скільки українці матимуть вихідних у 2020 році

Стало відомо, скільки українці матимуть вихідних у 2020 році
Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році.

Також у відповідному листі вказані норми робочих годин і рекомендації з перенесення святкових днів для роботодавців, - пише УНІАН.

Відповідний лист Мінсоцполітики прийняла 3 серпня 2019 року.

Робота не проводиться в такі святкові дні:

- 1 січня - Новий рік;

- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;

- 8 березня - Міжнародний жіночий день;

- 1 травня - День праці;

- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

- 28 червня - День Конституції;

- 24 серпня - День Незалежності;

- 14 жовтня - День захисника;

- один день (неділя) - Пасха (Великдень);

- один день (неділя) - Трійця.

Крім того, у 2020 році має бути перенесений вихідний:

- в неділю 8 березня - на понеділок 9 березня;

- у неділю 19 квітня - на понеділок 20 квітня;

- у суботу 9 травня - на понеділок 11 травня;

- в неділю 7 червня - на понеділок 8 червня;

- у неділю 28 червня - на понеділок 29 червня.


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Теги: вихідні, 2020 рік
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