Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:06
Показали, як виглядав замок Любарта у 1978 році.
Ретросвітлину опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Луцький замок зразка 1978 року. Таке відчуття, що на території ліс", - йдеться у дописі.
У коментарях до публікації повідомляють, що біля замку був яблуневий сад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретросвітлину опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Луцький замок зразка 1978 року. Таке відчуття, що на території ліс", - йдеться у дописі.
У коментарях до публікації повідомляють, що біля замку був яблуневий сад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Обіцяного 2 роки чекають: розповіли про долю любешівського коледжу, в якому обвалилась стіна
Сьогодні, 12:22
Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:06
Історії будинків, що народжуються з компанією «Єврохолдінг»*
Сьогодні, 11:50