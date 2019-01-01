Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.



"Луцький замок зразка 1978 року. Таке відчуття, що на території ліс", - йдеться у дописі.



У коментарях до публікації повідомляють, що біля замку був яблуневий сад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав замок Любарта у 1978 році.Ретросвітлину опублікувала дослідницяу Facebook."Луцький замок зразка 1978 року. Таке відчуття, що на території ліс", - йдеться у дописі.У коментарях до публікації повідомляють, що біля замку був яблуневий сад.

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