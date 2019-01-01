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Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав замок Любарта у 1978 році.

Ретросвітлину опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.

"Луцький замок зразка 1978 року. Таке відчуття, що на території ліс", - йдеться у дописі.

У коментарях до публікації повідомляють, що біля замку був яблуневий сад.

Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: луцький замок, ретрофото, історик
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