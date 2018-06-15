Обіцяного 2 роки чекають: розповіли про долю любешівського коледжу, в якому обвалилась стіна





Про це розповів Анатолій Хомич.



Наразі триває період, коли можуть бути висловлені оскарження щодо результатів проведеного аукціону. Якщо таких не буде, то орієнтовно 16-18 серпня буде укладений договір із підрядником з Луцька, ним є «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».



Анатолій Васильович нагадав, що очікувана





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 серпня, – рівно два роки, як обвалилася стіна навчального корпусу Любешівського технічного коледжу ЛНТУ . Днями відбувся тендер, тож є всі шанси, що невдовзі розпочнеться ремонт.Про це розповів «Новому життю» в. о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУНаразі триває період, коли можуть бути висловлені оскарження щодо результатів проведеного аукціону. Якщо таких не буде, то орієнтовно 16-18 серпня буде укладений договір із підрядником з Луцька, ним є «Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія-І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».Анатолій Васильович нагадав, що очікувана вартість робіт становить 3 мільйона гривень , ремонт передбачає виконання ремонтно-монтажних робіт, аби був доступ до аварійного нині приміщення. Проте для повного відновлення корпусу, приведення його в належний стан, тобто проведення капремонту, необхідно 20 мільйонів гривень. Також повідомив, що нині проводять роботи з підготовки до нового навчального року тих приміщень, де останні два роки вчилися діти. Будуть енергозберігаючі вікна в гуртожитку, новий навіс над входом до нього та водозливи.

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