На Волині поліція викрила автомобільного злодія





Про це інформує



Повідомляють, учора, 8 серпня, до Любомльського відділу поліції звернувся 79-річний житель Луцького району, який повідомив, що вночі із гаража у селі Замлиння, викрали його автомобіль Ford Tansit.



Менше ніж за добу поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 28-річний мешканець Любомльського району.



Так, викрадений автомобіль вилучили та повернуть законному власнику.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 20 тис. 400 грн. або обмеження волі на строк від 5 до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Замлиння 28-річний хлопець викрав автомобіль Ford Tansit.Про це інформує ГУНП у Волинській області Повідомляють, учора, 8 серпня, до Любомльського відділу поліції звернувся 79-річний житель Луцького району, який повідомив, що вночі із гаража у селі Замлиння, викрали його автомобіль Ford Tansit.Менше ніж за добу поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 28-річний мешканець Любомльського району.Так, викрадений автомобіль вилучили та повернуть законному власнику.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 20 тис. 400 грн. або обмеження волі на строк від 5 до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.Триває слідство.

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