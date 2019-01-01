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Мріє стати актрисою або журналістом: у пасербиці загиблого волинського Героя – день народження

Мріє стати актрисою або журналістом: у пасербиці загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Юна красуня Вікторія скоро зустріне пятнадцятиріччя. Дівчина є падчеркою Ліщини Андрія Васильовича. Його життя обірвалося 19 червня 2016 року, зовсім рано, на 32 році. Біля села Новоселівка-2 Донецькій області отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, він помер від поранень.

Захищати східні кордони Батьківщини Андрій Ліщина пішов 15 травня 2015 року. Він був доброю, порядною людиною, цінував і шанував родину, був люблячим сином, надійним братом і вірним другом для своїх товаришів. Він не вагався і не роздумував жодної хвилини. Залишив родину вдома і став на захист інтересів України.

Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Віка перейшла у 10 класі. Про свою успішність у навчанні дівчина говорить, що вона середня. У школі їй до вподоби такі предмети як: біологія, українська мова та література, вона любить писати твори. От як вона написала про героя нашого часу: «Мій тато Герой. Він завжди був сильним та сміливим чоловіком, який пожертвував своїм життям заради свободи нашої держави. Завдяки таким сміливим та благородним людям Україні вдасться відновити мир, і сподіваюся, це станеться найближчим часом».

Вона любить декламувати вірші. У всіх шкільних концертах з радістю бере участь. Зазвичай отримує грамоти за призові місця у конкурсах присвячених творчості Лесі Українки та Тарасові Шевченку. А цьогоріч навіть отримала телефон вигравши в конкурсі на одному із таборів серед прекрасних Карпат. Дівчина хотіла б грати на гітарі, синтезаторі, але про це, живучи в селі можна лише мріяти. Тому нараз пробує освоювати гру на окулеле.

У майбутньому наша іменинниця бачить себе актрисою або журналістом.

Про своїх домашніх улюбленців Віка розповідає, що у неї є і собачки, і котики і всі доглянуті нею та улюблені.

Вікторія – дуже любить мандрувати. Для неї такі поїздки – це розширення світогляду та нові знайомства. За сприяння волонтерів та меценатів їй вдалось побувати і за межами України: у Болгарії, Польщі та Австрії, Німеччини та Чехії. За кордоном вона знайомилася з культурою, побутом і звичками місцевого населення та нашої діаспори і привозила багато спогадів і приємних вражень.Але найголовніше, що вона знайомиться з такими ж дітками як і вона зі всієї України. Разом вони вчаться комунікувати та долати перші труднощі.

Вікторія завжди усміхнена, комунікабельна, випромінює позитив, вона щаслива, що живе в Україні, каже, що це не просто місце, де вона народилася – це її батьківщина, і тут найкраще. Якби стала політиком, то покращила б економіку та посприяла б сувернітету держави.

Дівчина переконана, що шукати собі авторитетів не варто – краще вчитися на власному досвіді. Проте серед знаменитостей має одного фаворита – співака Melovinа. Дівчина захоплюється його творчістю, мріє колись зустрітися з ним, поспілкуватися.

А ще Віка захоплюється своєю матусею, котра після непоправної трагедії не тільки знайшла у собі сили жити далі, але постійно допомагає їм із сестрою знайти сенс життя. Вона працює у Волинському державному центрі експертизи сортів рослин. Тому підтримка від донечок їй просто необхідна: донечка доглядає за домашніми улюбленцями, прибирає в домі, готує їсти та завжди прагне підбадьорити свою матусю.

Мама Інна додає, що вдячна за будь-яку допомогу, від своїх донечок, і також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.

Вікторія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками. А ще дівчина безмежно вдячна усім благодійникам, що допомагали та продовжують підтримувати її родину як у моральному плані, так і фінансово.

Зробити сюрприз Вікторії може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд . Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про вітчима дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm


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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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