Мріє стати актрисою або журналістом: у пасербиці загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.Юна красуняскоро зустріне пятнадцятиріччя. Дівчина є падчеркою. Його життя обірвалося 19 червня 2016 року, зовсім рано, на 32 році. Біля села Новоселівка-2 Донецькій області отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, він помер від поранень.Захищати східні кордони Батьківщини Андрій Ліщина пішов 15 травня 2015 року. Він був доброю, порядною людиною, цінував і шанував родину, був люблячим сином, надійним братом і вірним другом для своїх товаришів. Він не вагався і не роздумував жодної хвилини. Залишив родину вдома і став на захист інтересів України.Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Віка перейшла у 10 класі. Про свою успішність у навчанні дівчина говорить, що вона середня. У школі їй до вподоби такі предмети як: біологія, українська мова та література, вона любить писати твори. От як вона написала про героя нашого часу: «Мій тато Герой. Він завжди був сильним та сміливим чоловіком, який пожертвував своїм життям заради свободи нашої держави. Завдяки таким сміливим та благородним людям Україні вдасться відновити мир, і сподіваюся, це станеться найближчим часом».Вона любить декламувати вірші. У всіх шкільних концертах з радістю бере участь. Зазвичай отримує грамоти за призові місця у конкурсах присвячених творчості Лесі Українки та Тарасові Шевченку. А цьогоріч навіть отримала телефон вигравши в конкурсі на одному із таборів серед прекрасних Карпат. Дівчина хотіла б грати на гітарі, синтезаторі, але про це, живучи в селі можна лише мріяти. Тому нараз пробує освоювати гру на окулеле.У майбутньому наша іменинниця бачить себе актрисою або журналістом.Про своїх домашніх улюбленців Віка розповідає, що у неї є і собачки, і котики і всі доглянуті нею та улюблені.Вікторія – дуже любить мандрувати. Для неї такі поїздки – це розширення світогляду та нові знайомства. За сприяння волонтерів та меценатів їй вдалось побувати і за межами України: у Болгарії, Польщі та Австрії, Німеччини та Чехії. За кордоном вона знайомилася з культурою, побутом і звичками місцевого населення та нашої діаспори і привозила багато спогадів і приємних вражень.Але найголовніше, що вона знайомиться з такими ж дітками як і вона зі всієї України. Разом вони вчаться комунікувати та долати перші труднощі.Вікторія завжди усміхнена, комунікабельна, випромінює позитив, вона щаслива, що живе в Україні, каже, що це не просто місце, де вона народилася – це її батьківщина, і тут найкраще. Якби стала політиком, то покращила б економіку та посприяла б сувернітету держави.Дівчина переконана, що шукати собі авторитетів не варто – краще вчитися на власному досвіді. Проте серед знаменитостей має одного фаворита – співака Melovinа. Дівчина захоплюється його творчістю, мріє колись зустрітися з ним, поспілкуватися.А ще Віка захоплюється своєю матусею, котра після непоправної трагедії не тільки знайшла у собі сили жити далі, але постійно допомагає їм із сестрою знайти сенс життя. Вона працює у Волинському державному центрі експертизи сортів рослин. Тому підтримка від донечок їй просто необхідна: донечка доглядає за домашніми улюбленцями, прибирає в домі, готує їсти та завжди прагне підбадьорити свою матусю.Мама Інна додає, що вдячна за будь-яку допомогу, від своїх донечок, і також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.Вікторія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками. А ще дівчина безмежно вдячна усім благодійникам, що допомагали та продовжують підтримувати її родину як у моральному плані, так і фінансово.Зробити сюрприз Вікторії може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд . Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про вітчима дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm