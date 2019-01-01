Як п’ятеро братів з Волині створили успішний бізнес у США. ВІДЕО





Про їх історію успіху йдеться у сюжеті Голосу Америки, - пише



«У великому американському будинку збирається велика українська родина. П’ятеро братів Скоць одночасно мають вихідний. Таке трапляється доволі рідко. Зібралися родинами відзначити американське свято - День незалежності. Це той з вечорів, коли про роботу не говорять. Але вчора був напружений день», - зазначається у сюжеті.



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Американська мрія Влада почалася весною 2001 року, коли разом з братами Миколою, Віталієм і Сергієм прилетів у Сакраменто до старшого брата Степана, який знайшов для них житло по сусідству.



Першим викликом для братів стало вивчити англійську мову.



Спочатку вони прибирали у ресторанах, розвозили пошту, працювали на будівництві, ремонтували машини.



Згодом у 2004 році їм вдалося зібрати гроші на купівлю їх першої вантажівки. За кілька років брати купили другу вантажівку і почали набирати на роботу людей. Так заснували компанію "Usco", яка займається перевезенням вантажів по всій Америці.



Сьогодні в їх компанії працює понад 150 людей, більшість – українці та американці українського походження.



Старший брат – Степан Скоць ділиться секретом успіху:



«Допомагає – коли людина старається працювати. Треба працювати новому мігранту в два рази більше, бути hard working (працьовитим – ред.). По-друге допомагає, коли ми допомагаємо одне одному. Разом завжди легше».



«Родина понад усе», - так їх виховали батьки, каже Степан.



До слова, братів п’ятеро, але це не повний список родини Скоць. В Україні залишилося ще п’ятеро братів. Їхні батьки, які проживають зараз у Волинській області, мають уже 53 онука.



Своїх дітей брати Скоць виховують за тими ж традиціями, за якими виховували їх батьки – триматися разом, куди б не занесло життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятеро братів Скоць з Волині через 18 років після прибуття до США стали власниками кількох успішних бізнесів у столиці штату Каліфорнія Сакраменто.Про їх історію успіху йдеться у сюжеті Голосу Америки, - пише Укрінформ «У великому американському будинку збирається велика українська родина. П’ятеро братів Скоць одночасно мають вихідний. Таке трапляється доволі рідко. Зібралися родинами відзначити американське свято - День незалежності. Це той з вечорів, коли про роботу не говорять. Але вчора був напружений день», - зазначається у сюжеті.ЧИТАТИ ТАКОЖ: З теплотою і любов'ю: історія волинського подружжя, яке має 50 внуків. ВІДЕО Американська мрія Влада почалася весною 2001 року, коли разом з братами Миколою, Віталієм і Сергієм прилетів у Сакраменто до старшого брата Степана, який знайшов для них житло по сусідству.Першим викликом для братів стало вивчити англійську мову.Спочатку вони прибирали у ресторанах, розвозили пошту, працювали на будівництві, ремонтували машини.Згодом у 2004 році їм вдалося зібрати гроші на купівлю їх першої вантажівки. За кілька років брати купили другу вантажівку і почали набирати на роботу людей. Так заснували компанію "Usco", яка займається перевезенням вантажів по всій Америці.Сьогодні в їх компанії працює понад 150 людей, більшість – українці та американці українського походження.Старший брат – Степан Скоць ділиться секретом успіху:«Допомагає – коли людина старається працювати. Треба працювати новому мігранту в два рази більше, бути hard working (працьовитим – ред.). По-друге допомагає, коли ми допомагаємо одне одному. Разом завжди легше».«Родина понад усе», - так їх виховали батьки, каже Степан.До слова, братів п’ятеро, але це не повний список родини Скоць. В Україні залишилося ще п’ятеро братів. Їхні батьки, які проживають зараз у Волинській області, мають уже 53 онука.Своїх дітей брати Скоць виховують за тими ж традиціями, за якими виховували їх батьки – триматися разом, куди б не занесло життя.

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