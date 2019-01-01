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У Луцьку тривають відновлювальні роботи на електропідстанції

У Луцьку тривають відновлювальні роботи на електропідстанції
На електропідстанції «Луцьк-102» тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомили у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго».

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, у результаті несприятливих погодних умов сталася аварійна ситуація на підстанції «Луцьк-102». Внаслідок пожежі частина міста залишилася без світла.

Станом на ранок п’ятниці, 9 серпня, готують до включення 2 секції 10 кВ із чотирьох, що дозволить заживити основних промислових споживачів.

Зазначають, для побутових споживачів світло включили ще у день відключення.

Також електроенергія з'явиться на підприємствах, тобто у юридичних споживачів теж вже буде світло.

У Луцьку тривають відновлювальні роботи на електропідстанції
У Луцьку тривають відновлювальні роботи на електропідстанції

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Теги: світло, відновлювання робіт, підстанції
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