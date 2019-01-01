У Луцьку тривають відновлювані роботи на електропідстанції





Про це повідомили у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго»



Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, у результаті несприятливих погодних умов сталася без світла.



Станом на ранок п’ятниці, 9 серпня, готують до включення 2 секції 10 кВ із чотирьох, що дозволить заживити основних промислових споживачів.



Зазначають, для побутових споживачів світло включили ще у день відключення.



Також електроенергія з'явиться на підприємствах, тобто у юридичних споживачів теж вже буде світло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На електропідстанції «Луцьк-102» тривають відновлювальні роботи.Про це повідомили у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго»Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, у результаті несприятливих погодних умов сталася аварійна ситуація на підстанції «Луцьк-102». Внаслідок пожежі частина міста залишиласябез світла.Станом на ранок п’ятниці, 9 серпня, готують до включення 2 секції 10 кВ із чотирьох, що дозволить заживити основних промислових споживачів.Зазначають, для побутових споживачів світло включили ще у день відключення.Також електроенергія з'явиться на підприємствах, тобто у юридичних споживачів теж вже буде світло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію