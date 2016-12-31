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У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців

У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців
За 8 серпня в Чорнобильській зоні затримали шестеро порушників, п’ятеро з яких – громадяни інших держав.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, правоохоронці виявили та затримали дві групи любителів екстремального туризму.

Перших трьох порушників було затримано у відселеному селі Бички. Ними виявилися 20-річний киянин та двоє громадян Бельгії 26 і 28 років.

Другу групу затримали на об’єкті «Чорнобиль-2». Порушниками виявилися громадяни Румунії, Ізраїлю та Франції, віком 24, 25 та 28 років.

У поліції повідомили, що у відношенні даних громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направили до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців
У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців

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Теги: Чорнобиль, сталкер, поліція
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