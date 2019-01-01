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«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*

«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*
Позаду уже екватор літа, саме час подумати та спланувати підготовку до нового навчального року. Саме тому 10 та 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.

Окрім товарів для школи, які можна буде придбати на ярмарку від гіпермаркету «Там Там», відбуватимуться цікаві освітні проекти, презентації, майстер-класи для школярів від партнерів події: іноваційна школа «Think Global», школа усного рахунку «Соробан», маленька школа «Розумаха», клуб свідомого батьківства «Бджілка Мая», дитячий центр «Веселка», дитячий центр «Левеня», науково-технічна студія розвитку дітей «Robocamp».

Протягом двох днів буде також діяти ярмарок Handmade, де можна буде придбати цікаві та корисні вироби ручної роботи.

11 серпня відбудеться турнір майстер-клас "Супер Фермер" від магазину BeSmart, що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ.

«Ну і найголовніше, на святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.

Запрошуємо як дітей, так і дорослих! Збираємось до школи разом з ТРЦ ПортCity!» – йдеться у повідомленні ТРЦ.

Запрошують також партнерів до участі в ярмарку. Деталі за тел.: 067 334 3566.

«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*

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Теги: ПортCity
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