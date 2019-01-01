На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 17:11
На озері Синівське поблизу села Соколище Старовижівського району рибоохоронний патруль спіймав 2-х браконьєрів, які ловили рибу заборониним знаряддям.
Інцидент стався 7 серпня приблизно о 2-й годині, - інформує рибоохоронний патруль Волині.
Так, порушники за допомогою підсаки виловили: 35 карасів сріблястих, 19 линів та 9 окунів. Збитки склали 3 009 гривень.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ відправили в районні суди для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Заборонене знаряддя лову вилучили.
Довідка:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн
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Інцидент стався 7 серпня приблизно о 2-й годині, - інформує рибоохоронний патруль Волині.
Так, порушники за допомогою підсаки виловили: 35 карасів сріблястих, 19 линів та 9 окунів. Збитки склали 3 009 гривень.
На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ відправили в районні суди для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Заборонене знаряддя лову вилучили.
Довідка:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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