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На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО

На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
На озері Синівське поблизу села Соколище Старовижівського району рибоохоронний патруль спіймав 2-х браконьєрів, які ловили рибу заборониним знаряддям.

Інцидент стався 7 серпня приблизно о 2-й годині, - інформує рибоохоронний патруль Волині.

Так, порушники за допомогою підсаки виловили: 35 карасів сріблястих, 19 линів та 9 окунів. Збитки склали 3 009 гривень.

На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ відправили в районні суди для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Заборонене знаряддя лову вилучили.

Довідка:

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн

На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО

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Теги: браконьєри, заборонене знаряддя, Волинь
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