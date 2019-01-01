На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО





Інцидент стався 7 серпня приблизно о 2-й годині, - інформує



Так, порушники за допомогою підсаки виловили: 35 карасів сріблястих, 19 линів та 9 окунів. Збитки склали 3 009 гривень.



На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ відправили в районні суди для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.



Заборонене знаряддя лову вилучили.



Довідка:



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Синівське поблизу села Соколище Старовижівського району рибоохоронний патруль спіймав 2-х браконьєрів, які ловили рибу заборониним знаряддям.Інцидент стався 7 серпня приблизно о 2-й годині, - інформує рибоохоронний патруль Волині. Так, порушники за допомогою підсаки виловили: 35 карасів сріблястих, 19 линів та 9 окунів. Збитки склали 3 009 гривень.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ відправили в районні суди для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Заборонене знаряддя лову вилучили.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн

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