У Луцьку привітали кращих будівельників Волині. ФОТО

У Волинській обласній державній адміністрації напередодні Дня будівельника із професійним святом вітали тих, хто причетний до цієї галузі. З цієї нагоди низку працівників галузі нагородили подяками та почесними грамотами.Урочистості відбулися в п’ятницю, 9 серпня, - інформує пресслужба ОДА.За словами заступника голови обласної державної адміністрації, стабільні темпи будівництва забезпечують провідні будівельні фірми, які упродовж десятиліть працюють над удосконаленням будівельного обличчя регіону – ПАТ «Луцьксантехмонтаж №535», ТзОВ «Житлобуд-2», ТзОВ «Шинака-Україна», ТзОВ «Луцьккомунбуд» та багато інших.Варто зазначити, що й державою на фінансування важливих соціально-економічних об’єктів спрямовується потужний фінансовий ресурс. Зокрема, у 2018 році освоєно 120 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. На 2019 буде спрямовано близько 220 мільйонів гривень.За словами високопосадовця, цього року область планує ввести в експлуатацію ще низку довгобудів. Це школа в селах Любохини та Осівці, добудова школи в місті Горохові та інші об’єкти. Окрім того, в регіоні здійснюється будівництво об’єктів за державними програмами: амбулаторії, футбольні поля тощо.Тож за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку будівельної галузі в області та з нагоди професійного свята – Дня будівельника нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації головну бухгалтерку товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд», провідну інженерку конструкторського відділу Волинської філії державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя», начальницю виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник», начальника відділу технічного нагляду за будівництвом об’єктів управління капітального будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, начальницю кошторисного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Західкомунпроект», інженерку з проектно-кошторисної роботи приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор», провідного інженера-проектувальника комунального підприємства «Волиньпроект» обласної ради, виконавця робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькомунбуд», виконавчого директора приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор», провідну інженерку-проектувальницю товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Волиньагропроект», головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, головного інженера товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд»Окрім того, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації трудовим колективам товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2» (директор —), приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» (генеральний директор –), виконавцеві робіт приватного підприємства «Промбуд-5», електро-слюсареві з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькспецбуд», виконавцеві робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2», начальникові відділу експертизи філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в області, майстрові будівельно-монтажних робіт приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536», муляреві товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», водієві товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд», штукатурові товариства з обмеженою відповідальністю «Шинака-Україна»