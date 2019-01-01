У Луцьку привітали кращих будівельників Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:09
У Волинській обласній державній адміністрації напередодні Дня будівельника із професійним святом вітали тих, хто причетний до цієї галузі. З цієї нагоди низку працівників галузі нагородили подяками та почесними грамотами.
Урочистості відбулися в п’ятницю, 9 серпня, - інформує пресслужба ОДА.
За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, стабільні темпи будівництва забезпечують провідні будівельні фірми, які упродовж десятиліть працюють над удосконаленням будівельного обличчя регіону – ПАТ «Луцьксантехмонтаж №535», ТзОВ «Житлобуд-2», ТзОВ «Шинака-Україна», ТзОВ «Луцьккомунбуд» та багато інших.
Варто зазначити, що й державою на фінансування важливих соціально-економічних об’єктів спрямовується потужний фінансовий ресурс. Зокрема, у 2018 році освоєно 120 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. На 2019 буде спрямовано близько 220 мільйонів гривень.
За словами високопосадовця, цього року область планує ввести в експлуатацію ще низку довгобудів. Це школа в селах Любохини та Осівці, добудова школи в місті Горохові та інші об’єкти. Окрім того, в регіоні здійснюється будівництво об’єктів за державними програмами: амбулаторії, футбольні поля тощо.
Тож за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку будівельної галузі в області та з нагоди професійного свята – Дня будівельника нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації головну бухгалтерку товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд» Валентину Бохонську, провідну інженерку конструкторського відділу Волинської філії державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» Тетяну Бучак, начальницю виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» Тетяну Доротюк, начальника відділу технічного нагляду за будівництвом об’єктів управління капітального будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександра Зайцева, начальницю кошторисного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Західкомунпроект» Тетяну Климчук, інженерку з проектно-кошторисної роботи приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор» Наталію Коломійчук, провідного інженера-проектувальника комунального підприємства «Волиньпроект» обласної ради Ростислава Максимюка, виконавця робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькомунбуд» Олександра Малашука, виконавчого директора приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор» Сергія Стрихарчука, провідну інженерку-проектувальницю товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Волиньагропроект» Світлану Супрун, головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Олексія Удалова, головного інженера товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд» Віктора Шуляра.
Окрім того, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації трудовим колективам товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2» (директор — Леонід Стефанович), приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» (генеральний директор – Ігор Чорнуха), виконавцеві робіт приватного підприємства «Промбуд-5» Анатолію Броцькому, електро-слюсареві з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькспецбуд» Миколі Вініславському, виконавцеві робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2» Володимиру Вуколову, начальникові відділу експертизи філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в області Василю Данищуку, майстрові будівельно-монтажних робіт приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» Ігорю Засєкіну, муляреві товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд» Ігорю Клямару, водієві товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд» Володимиру Корнійчуку, штукатурові товариства з обмеженою відповідальністю «Шинака-Україна» Володимиру Пастушенку.
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Урочистості відбулися в п’ятницю, 9 серпня, - інформує пресслужба ОДА.
За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, стабільні темпи будівництва забезпечують провідні будівельні фірми, які упродовж десятиліть працюють над удосконаленням будівельного обличчя регіону – ПАТ «Луцьксантехмонтаж №535», ТзОВ «Житлобуд-2», ТзОВ «Шинака-Україна», ТзОВ «Луцьккомунбуд» та багато інших.
Варто зазначити, що й державою на фінансування важливих соціально-економічних об’єктів спрямовується потужний фінансовий ресурс. Зокрема, у 2018 році освоєно 120 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. На 2019 буде спрямовано близько 220 мільйонів гривень.
За словами високопосадовця, цього року область планує ввести в експлуатацію ще низку довгобудів. Це школа в селах Любохини та Осівці, добудова школи в місті Горохові та інші об’єкти. Окрім того, в регіоні здійснюється будівництво об’єктів за державними програмами: амбулаторії, футбольні поля тощо.
Тож за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку будівельної галузі в області та з нагоди професійного свята – Дня будівельника нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації головну бухгалтерку товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд» Валентину Бохонську, провідну інженерку конструкторського відділу Волинської філії державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» Тетяну Бучак, начальницю виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» Тетяну Доротюк, начальника відділу технічного нагляду за будівництвом об’єктів управління капітального будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександра Зайцева, начальницю кошторисного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Західкомунпроект» Тетяну Климчук, інженерку з проектно-кошторисної роботи приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор» Наталію Коломійчук, провідного інженера-проектувальника комунального підприємства «Волиньпроект» обласної ради Ростислава Максимюка, виконавця робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькомунбуд» Олександра Малашука, виконавчого директора приватного підприємства «Будівельна компанія «Інвестор» Сергія Стрихарчука, провідну інженерку-проектувальницю товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Волиньагропроект» Світлану Супрун, головного інспектора будівельного нагляду сектору по роботі з дозвільними документами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Олексія Удалова, головного інженера товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньекобуд» Віктора Шуляра.
Окрім того, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації трудовим колективам товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2» (директор — Леонід Стефанович), приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» (генеральний директор – Ігор Чорнуха), виконавцеві робіт приватного підприємства «Промбуд-5» Анатолію Броцькому, електро-слюсареві з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькспецбуд» Миколі Вініславському, виконавцеві робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2» Володимиру Вуколову, начальникові відділу експертизи філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в області Василю Данищуку, майстрові будівельно-монтажних робіт приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536» Ігорю Засєкіну, муляреві товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд» Ігорю Клямару, водієві товариства з обмеженою відповідальністю «Олицький агробуд» Володимиру Корнійчуку, штукатурові товариства з обмеженою відповідальністю «Шинака-Україна» Володимиру Пастушенку.
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