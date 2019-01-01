вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рованцях відзначили храмове свято

У Рованцях відзначили храмове свято
Мешканці села Рованці 9 серпня відзначили престольне свято.

На території села знаходиться унікальний Свято-Пантелеймонівський храм, побудований у 1900 році, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.

Зазначається, що перша дерев’яна церква була зведена на цьому місці у 1545 р, за часів Сиґізмунда-Авґуста. Тоді церква була центром Гнідавського приходу. Другу дерев’яну церкву було споруджено греко-католиками у 1779 році. Легенда розповідає, що храм побудували у зв’язку з такими подіями. Місцевий поміщик примушував своїх підданих працювати у неділю і навіть у православні свята. За це Бог його і покарав. Від блискавки, саме на день Святого Пантелеймона згоріли всі будівлі панської оселі, а наступного року, того ж дня, згоріло всі панські хліби у полі. Після цього поміщик схаменувся і на честь Святого Пантелеймона, щоб простив йому гріхи, вирішив звести церкву.

Друга дерев’яна церква також згоріла у 1895 році, тож на її місці у 1900 році звели нову – цегляну.

Про церкву і досі існує багато легенд та переказів. Говорять, мовляв, церква Святого Пантелемона має підземні ходи, які з’єднують її з храмом Івана Богослова, що знаходиться у Луцькому замку і з храмом Успіння Пресвятої Богородиці у селі Новостав.

Щорічно 9 серпня у храмі віряни підходять до рідкісної ікони Святого Пантелеймона. Ікона, як свідчить напис на ній, виготовлена і освячена у 1895 році на горі Афон (в Греції), де зберігаються нетлінні мощі Великомученика. За більш ніж століття біля ікони відбулося чимало зцілень і сьогодні вона продовжує творити дива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, престольне свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За два тижні треба зібрати 5 тисяч доларів: просять врятувати онкохвору волинянку
Сьогодні, 15:10
«Живу там, де будую», – директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський*
Сьогодні, 14:54
У Рованцях відзначили храмове свято
Сьогодні, 14:47
«Зеленський проводить грошову реформу»: шахраї по-новому «розводять» людей
Сьогодні, 14:34
Чоловіка з Волині, який зґвалтував рідну доньку, арештували
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Поблизу Луцька автівка збила дівчину: деталі інциденту Поблизу Луцька автівка збила дівчину: деталі інциденту
Сьогодні, 10:53
На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО На трасі поблизу Луцька автівка збила дівчину, яка перебігала дорогу. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
07 серпень, 09:38
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль «Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
04 серпень, 21:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Сьогодні, 16:00
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:49
 0
На Рівненщині через обрив електропровода загинула жінка
Сьогодні, 15:32
 0
Проект фонтану на Театральному майдані у Луцьку можуть змінити. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
 0
За два тижні треба зібрати 5 тисяч доларів: просять врятувати онкохвору волинянку
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿