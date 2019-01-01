У Рованцях відзначили храмове свято

Мешканці села Рованці 9 серпня відзначили престольне свято.На території села знаходиться унікальний Свято-Пантелеймонівський храм, побудований у 1900 році, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Зазначається, що перша дерев’яна церква була зведена на цьому місці у 1545 р, за часів Сиґізмунда-Авґуста. Тоді церква була центром Гнідавського приходу. Другу дерев’яну церкву було споруджено греко-католиками у 1779 році. Легенда розповідає, що храм побудували у зв’язку з такими подіями. Місцевий поміщик примушував своїх підданих працювати у неділю і навіть у православні свята. За це Бог його і покарав. Від блискавки, саме на день Святого Пантелеймона згоріли всі будівлі панської оселі, а наступного року, того ж дня, згоріло всі панські хліби у полі. Після цього поміщик схаменувся і на честь Святого Пантелеймона, щоб простив йому гріхи, вирішив звести церкву.Друга дерев’яна церква також згоріла у 1895 році, тож на її місці у 1900 році звели нову – цегляну.Про церкву і досі існує багато легенд та переказів. Говорять, мовляв, церква Святого Пантелемона має підземні ходи, які з’єднують її з храмом Івана Богослова, що знаходиться у Луцькому замку і з храмом Успіння Пресвятої Богородиці у селі Новостав.Щорічно 9 серпня у храмі віряни підходять до рідкісної ікони Святого Пантелеймона. Ікона, як свідчить напис на ній, виготовлена і освячена у 1895 році на горі Афон (в Греції), де зберігаються нетлінні мощі Великомученика. За більш ніж століття біля ікони відбулося чимало зцілень і сьогодні вона продовжує творити дива.