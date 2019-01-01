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Проект фонтану на Театральному майдані у Луцьку можуть змінити. ВІДЕО

Проект фонтану на Театральному майдані у Луцьку можуть змінити. ВІДЕО
У соцмережах було дуже багато дискусій навколо нового проекту фонтану на Театральному майдані. До слова, фонтан обіцяють облаштувати вже цьогоріч. Зараз оголосили тендер на будівництво.

Про це 8 серпня говорили в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", – пише Конкурент.

Начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз зауважив, що запропонована в проекті форма фонтану Луцьку підходить, однак вона може зазнати змін.

"Чому саме така форма фонтану? Ви розумієте прекрасно, що в наших широтах, коли половина року – це холод, це ідеальна для нас форма. Я не думаю, що ми завершимо таку композицію, яка була представлена, ми ще будемо працювати. Тобто він буде такий же за функціоналом, а от форма, його оточення може бути іншими. Це буде якраз питання конкурсу", – пояснив Туз.

Натомість колишній головний архітектор Луцька Юрій Казмірук зауважив, що фонтан рано оцінювати як архітектурний твір, адже треба підходити до питання комплексно. Однак, зауважив він, фонтан там був і потрібен зараз.

"Коли проектувався драматичний театр, паралельно були запроектовані пожежні резервуари, фонтан як ємкість кондиціонування і приміщення громадського туалету. Сьогодні є інші інженерні можливості. Однак фонтан, я вважаю, треба відновити", – пояснив архітектор.


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Теги: проект, майдан, Луцьк
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