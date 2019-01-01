На Рівненщині через обрив електропровода загинула жінка

У селі Постійне Костопільського району на Рівненщині через обрив електричного кабеля загинула пеніонерка.Трагічний нещасний випадок трапився учора, 8 серпня, близько 11:45, - пише ГУНП у Рівненській області.Попередньо встановлено, що 82-річна бабуся, прямуючи до місцевого магазину, йшла по краю проїзної частини та тримала за руку шестирічну онуку.На допомогу кинувся 64-річний місцевий житель. Він пояснив поліцейським, що побачив, що пенсіонерка лежить на землі, а дівчинка сидить на ногах бабусі, тримаючи в руках провід.Чоловік миттєво зреагував і відкинув провід із її рук. Оскільки дівчинка почала синіти та задихатися, він почав робити серцево-легеневу реанімацію. Тож вже за кілька хвилин дитина вільно дихала, і, як зазначили згодом медики «швидкої», загрози її життю та здоров’ю наразі не має. Для додаткового обстеження малолітню госпіталізували до лікарні.На жаль, 82-річну жінку врятувати не вдалося, від удару струмом вона загинула на місці.У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тіло жінки направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.Як з’ясували поліцейські, електричний кабель поблизу будинку обірвався після негоди. Чому вчасно не було усунено пошкодження, будуть з’ясовувати поліцейські у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).