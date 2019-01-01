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Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО

Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО
У селі Іванівка Рожищенського району попрощались із покійним Літогощанським сільським головою Петром Радчуком.

Про це пише Район.Рожище.

Поховали чоловіка у четвер, 8 серпня.

Нагадаємо, Петро Радчук помер 7 серпня через хворобу, яка виникла раптово.

Попрощатися з очільником села прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та односельчани.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО
Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО
Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО
Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО

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Теги: смерть, Волинь, Петро Радчук
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