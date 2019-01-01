Провели в останню путь волинського сільського голову Петра Радчука. ФОТО
Сьогодні, 16:15
У селі Іванівка Рожищенського району попрощались із покійним Літогощанським сільським головою Петром Радчуком.
Про це пише Район.Рожище.
Поховали чоловіка у четвер, 8 серпня.
Нагадаємо, Петро Радчук помер 7 серпня через хворобу, яка виникла раптово.
Попрощатися з очільником села прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та односельчани.
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Про це пише Район.Рожище.
Поховали чоловіка у четвер, 8 серпня.
Нагадаємо, Петро Радчук помер 7 серпня через хворобу, яка виникла раптово.
Попрощатися з очільником села прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та односельчани.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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